Alimentos y hábitos saludables que pueden ayudar a prevenir el colón irritable

Quienes padecen de síndrome de colon irritable se ven afectados con dolor abdominal crónico y patrones en las deposiciones como diarreas o estreñimientos cuando se consumen ciertos alimentos.



Si quiere cuidarse para evitar esta afectación, existen algunos alimentos que pueden ayudar a prevenirla.

De acuerdo con el 'Nuevo Diario', se puede implementar una dieta rica en frutas y fibra entre las que se encuentran el kiwi, pescados como el salmón y las nueces.



Según estudios publicados la revista Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench, el kiwi es una gran fuente de fibra, sin embargo, antes de consumirlo debe consultar con su médico porque algunas personas desarrollan alergias a esta fruta.



El American Journal Gastroenterology señala que quienes no tengan alergia al kiwi, puede consumir dos kiwis diarios, para ayudarle al intestino a liberarse por completo, así como también a aliviar la sensación de malestar y disminuir el esfuerzo del paciente cuando va al baño.



No obstante, esto debe hacerse de manera pausada e ir incluyéndola en la alimentación poco a poco si es una persona que ya tiene síndrome de colon irritable.

El salmón, por su parte, es un pescado que contiene propiedades entre las que se encuentran ácidos grasos como el omega-3, el cual puede traerle beneficios al organismo, especialmente al intestino para evitar las inflamaciones.



Lo recomendable, en este caso, es consumir al menos dos veces por semana este tipo de pescados azules, para favorecer la actividad del intestino, además de ayudar con otras afectaciones como las enfermedades cardiovasculares.



Otra de las recomendaciones en cuanto a la alimentación que deben evitar quienes sufren de colon irritable y para los que quieren evitarlo es reducir el consumo de carbohidratos fermentables, entre los que se encuentra el ajo, la cebolla y vegetales como brócoli, coliflor y alcachofa.



Así mismo, se aconseja disminuir el consumo de legumbres como los frijoles, garbanzos y lentejas, productos lácteos y carnes marinadas.



Es importante que, además de la alimentación, empiece a implementar hábitos de vida saludable como el ejercicio regular, también implementándolo poco a poco y con actividades que puede hacer todos los días como caminar, pasear en bicicleta, natación, yoga y meditación.

