Hallan vínculo biológico entre  carne roja y el cáncer  colorrectal

Comer menos carne roja es consejo habitual para prevenir el cáncer colorrectal, pero el modo como se produce la mutación de las células no estaba claro y no todos los expertos estaban convencidos de que existiera una relación fuerte.



Un nuevo artículo publicado en Cancer Discovery halló patrones específicos de daño en el ADN desencadenados por dietas ricas en carne roja, lo que sitúa aún más este alimento como carcinógeno y anuncia la posibilidad de detectar el cáncer en una fase temprana y diseñar nuevos tratamientos.



Los expertos secuenciaron datos de ADN de 900 pacientes con cáncer colorrectal, extraídos de un grupo mucho más amplio de 280.000 trabajadores de la salud que participaron en un estudio de varios años que incluía encuestas sobre estilo de vida.



Las personas que documentaron su dieta no tenían forma de conocer su futuro diagnóstico de cáncer, al contrario de estudios previos que pedían a la gente recordar sus hábitos alimentarios después de enfermar. El análisis reveló una firma mutacional distinta, un patrón que nunca antes se había identificado, pero que era indicativo de un tipo de daño en el ADN llamado “alquilación”.



No todas las células que contienen estas mutaciones se convierten necesariamente en cancerosas, y la firma estaba presente también en algunas muestras de colon sano. La firma de la mutación se asoció significativamente con la ingesta de carne roja, tanto procesada como no procesada, antes del diagnóstico de cáncer del paciente, pero no con la ingesta de aves, pescado u otros factores de estilo de vida que se examinaron.



“Con la carne roja hay sustancias químicas que pueden causar alquilación”, explicó Marios Giannakis, oncólogo del Instituto del Cáncer Dana-Farber que dirigió el estudio. Los compuestos específicos son los nitrosos, que pueden producirse a partir de una sustancia llamada hemo que abunda en la carne roja, así como los nitratos, que suelen encontrarse en la carne procesada.



Según el estudio, los pacientes cuyos tumores presentaban los niveles más altos de daño por alquilación tenían un 47 por ciento más de riesgo de muerte específica por cáncer colorrectal en comparación con los pacientes con niveles más bajos de daño.



