Es común que muchas personas consideren que todas las comidas deben ser lavadas antes de prepararlas. Sin embargo, esto no es siempre necesario y puede resultar contraproducente.



Siga leyendo: (¿Toma pastillas para dormir? estos son los riesgos que genera consumirlas)

Los productos animales son los que se deben manejar con mayor cuidado para evitar su contaminación. Pero de igual manera, las frutas y vegetales también pueden traer enfermedades si no se tiene precaución.



Los Huevos



Estos alimentos suelen ser lavados por muchas personas porque en ocasiones se puede ver suciedad en su exterior. Sin embargo, los expertos recomiendan que bajo ningún motivo se realice esto.



La razón es porque los huevos están cubiertos por una capa fina y porosa que protege el interior de las bacterias que hay afuera. Si se lava, esta cáscara puede debilitarse y entrar los gérmenes.



Filetes de cerdo



Ni estos ni los de ternera deben lavarse porque eso lleva a que pierdan sus nutrientes, aroma y sabor. Además la humedad en el producto animal solo ayudará a que proliferen las bacterias.



Los productos animales deben manejarse con mucha precaución. Al lavarlos, se pueden esparcir las bacterias que contienen al resto de utensilios de cocina y otros alimentos.



Pollo



A la hora de cocinar pollo, lo mejor es asegurarse de que quede bien hecho y a la temperatura correcta. Esta proteína es mejor no lavarla para no aumentar el riesgo de una intoxicación.



Antes y después de manipular el pollo, debe lavarse las manos con agua tibia y jabón. Además, es importante verificar que los jugos del producto no toquen otras superficies o alimentos.



A la hora de cortar el pollo crudo, no se deben tener otras frutas o vegetales cerca y es importante que la tabla de cortar sea únicamente para esta proteína.



Verduras empacadas



Al comprar vegetales en esta presentación, ya han sido manipulados. Antes de ser empacados, por lo general se limpian con desinfectantes entonces no es necesario hacerlo una vez más.



Le recomendamos: (Por estas razones no debería usar su celular en el baño)

Enfermedades transmitidas por alimentos

Según el Ministerio de Salud colombiano estas se definen como “El síndrome originado por la ingestión de alimentos y/o agua, que contengan agentes etiológicos, en cantidades suficientes, que afecten la salud del consumidor a nivel individual o colectivo”.



Existen dos tipos de infecciones por intoxicación alimentaria: las que se producen por la ingestión de microorganismos patógenos vivos y las que son por culpa del moho o bacterias presentes en los alimentos.



Para que esto se dé, el alimento debe estar bajo cierta temperatura, humedad o tiempo que favorezca el crecimiento de microorganismos. También, debe haber suficiente del patógeno para que pueda contaminar. Adicional a eso, la persona tiene que haber ingerido cierta cantidad del alimento para que esta pueda intoxicar.



Las recomendaciones del Ministerio de Salud son cocinar de manera adecuada los alimentos, mantener una temperatura segura, usar agua limpia para lavarlos (en caso de que sea necesario) y separar los crudos de los preparados.

Más noticias

La principal teoría sobre el alzheimer está cada vez más cuestionada

Síntomas, causas, incidencia y prevalencia de la EPOC.

La OPS alerta de un aumento de la gripe en América unido a ola de covid

Vacunación en el país se mantiene estable, dice Minsalud