En algún momento de la vida, la gran mayoría de personas habrán experimentado lo que le sucede al organismo cuando se dejan de lado los buenos hábitos alimenticios. El cuerpo suele sentirse hinchado, incómodo y atascado. En estas circunstancias puede ser que la idea de una 'desintoxicación del organismo' suene tentadora.



(Siga leyendo: ¿Por qué consumir alimentos ultraprocesados podrían afectar la memoria?)



En efecto, los alimentos que comemos y sus cantidades tienen gran influencia en nuestra salud. Sin embargo, para muchos, por distintos factores, no es una cuestión sencilla y pueden caer fácilmente en dietas con muchos alimentos inadecuados pero cantidades insuficientes de alimentos saludables.



(Además: Sanar heridas del pasado para entregar esos kilos emocionales)

Lo cierto es que, últimamente, se han creado miles de dietas que prometen depurar, limpiar y desintoxicar el organismo. Sin embargo, no existe ningún tipo de evidencia científica que respalde estas metodologías o que haya determinado que ciertos alimentos como la piña, tienen propiedades depurativas.



(Lea también: Le explicamos por qué comer poco no vuelve su estómago más pequeño)



La explicación de quienes apoyan estas dietas es que hay varios factores que afectan a la acumulación de toxinas, como el ambiente, la alimentación o la hidratación, que se acumulan en el hígado, el bazo y los riñones.



Para los científicos se trata de una cuestión más sencilla: estas dietas no tienen ningún soporte válido que las certifique o que garantice lo que promenten.



"Las dietas desintoxicantes como tal no existen. El aparato digestivo necesita relajo después de los excesos pero no existen dietas desintoxicantes, para eso ya está el hígado y los riñones que limpian las toxinas de nuestro organismo", explicó a la BBC Mundo, Jesus Román, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA).



Para los expertos el cuerpo humano se desintoxica constantemente sin necesidad de tés, jugos o dietas especiales. Los especialistas coinciden en que se deben evitar las dietas restrictivas, aquellas que eliminan de tajo algún tipo de nutrientes porque es claro que el cuerpo necesita carbohidratos, grasas y proteínas, en proporciones adaptadas para cada persona, para un correcto funcionamiento del organismo.



De ahí que las recomendaciones que hacen para una dieta saludables sean:



- Elimine de su alimentación las bebidas azucaradas y toda fuente de calorías libres. Es decir, alimentos con azúcares refinadas.



- Empiece el año disminuyendo los alimentos ultraprocesados o elaborados con grasas industriales.



- Incluya dentro de su dieta cinco porciones de verduras y frutas, preferiblemente enteras, cada día.



- Aumente el consumo de cereales, legumbres y frutos secos.



- Consuma proteínas de alto valor biológico (pollo, pescado, carne, preferiblemente magros).



- Consuma solo una porción de carbohidratos (harina) pequeña por comida.



- Evite los fritos, la comida chatarra y las golosinas entre comidas.



- A la hora de las grasas, prefiera aceites naturales insaturados (oliva, canola, maíz, ajonjolí) y evite las grasas animales.



(De su interés: Ejercicio no aumenta las ganas de comer, dice la ciencia)



- Hidrátese solo con agua.



- Modere las porciones. Evite chocolates, dulces y galguerías en la oficina.



- Póngase metas factibles para perder peso; las dietas milagrosas no existen.



- Todo esto puede ayudarlo si lo combina con ejercicio de manera regular.

Más noticias de Salud

-Así puede bajar de peso de forma efectiva sin acudir a dietas ‘milagrosas’

-Todo lo que debe saber sobre los carbohidratos y su importancia en la dieta