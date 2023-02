Una de las mayores preocupaciones de muchas personas es llevar una alimentación saludable, entre otras cosas, porque, como lo señalan estudios científicos, cuando esta es inapropiada puede contribuir al desarrollo de distintas enfermedades.

En efecto, los alimentos que comemos y sus cantidades tienen gran influencia en nuestra salud. Sin embargo, para muchos, por distintos factores, no es una cuestión sencilla y pueden caer fácilmente en dietas con muchos alimentos inadecuados pero cantidades insuficientes de alimentos saludables.



Sin contar, además, que hoy abundan las falsas 'fórmulas mágicas' para bajar de peso, los regímenes alimenticios extremos y todo tipo de remedios y prácticas para supuestamente mejorar la salud.



¿Pero entonces qué hacer si lo que se pretende es desinflamar el organismo? Hace unos meses, la nutricionista de la Universidad Nacional Nohora Bayona explicó que ninguna dieta de tipo restrictivo es benéfica por sí sola, sino que cada persona requiere un estudio nutricional y dietario individual, basado en sus características estructurales, metabólicas, en su actividad y en sus necesidades, dado que cualquier práctica sin soporte y seguimiento por parte de un nutricionista puede resultar riesgosa.



Ahora bien, voces expertas coinciden en que no existen alimentos 'malos' sino dietas poco sanas. En ese sentido, la clave entonces es llevar una dieta saludable, la cual, básicamente, se consigue comiendo, con continuidad, la cantidad correcta de alimentos en la proporción adecuada, sin olvidar que cada organismo es distinto, como señala Bayona.



Existen alimentos que, en algunos casos, pueden contribuir a desencadenar procesos inflamatorios en el organismo. No se trata de eliminarlos de la dieta, pero si se puede moderar su consumo para mantener una salud óptima.

Alcohol

El alcohol es un alimento inflamatorio por varias razones: perjudica la capacidad detoxificadora del hígado. Según expertos, el cuerpo se desintoxica principalmente a través del hígado y si este no puede hacerlo, el organismo podría reaccionar de forma negativa.

Trigo

El trigo tiene una proteína que se llama gliadina y que es muy compleja de digerir. Cuando entra en el cuerpo y llega al intestino delgado es muy complejo que logre digerirlo y en algunas ocasiones el cuerpo no puede hacerlo. La única forma que encuentra el organismo de digerir el alimento es aumentando la permeabilidad del intestino delgado para así dejar que salga.

Lácteos

Los lácteos de origen vacauno son los alimentos inflamatorios más conocidos, ya que la proteína de la leche de vacas europeas contiene caseína, en concreto una sustancia que se llama caseína Alfa 1, y que es pro inflamatoria. Además, esta caseína, en el intestino, se transforma en casomorfina, por lo que no solo es inflamatoria, sino que tiende a ser adictiva.

