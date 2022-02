Hoy en día, tener una buena alimentación es muy importante. Esta no solo nos ayuda a controlar nuestro peso, sino también a estar saludables y fuertes.



Además, los alimentos contienen sustancias que son vitales para nuestro organismo como la fibra, proteínas, vitaminas entre otras.



El centro de Investigación de Prevención de Yale-Griffin en su sistema de calificación nutricional ‘overall nutritional quality index’ muestra los alimentos con más vitaminas. Le contamos cuáles son.

¿Qué son las vitaminas y por qué son importantes?

Según el portal ‘MedlinePlues’, que se especializa en tema de salud, “las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales”.



En total, existen 13 vitaminas esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Entre estas están las vitaminas A, C, D, E ,K, B1, B2, entre otras.



Además, cada una de estas cumple una función importante en el cuerpo como formación de tejidos, ayudan al metabolismo, crecimiento de glóbulos rojos y muchas más.



Consumir alimentos que aportan más vitaminas le permite ser más eficiente en su dieta, ya que no es necesario consumir una gran cantidad de un alimento o tomar suplementos para adquirirlos.



A continuación le mostraremos los cinco alimentos con más vitaminas.

Salmón

Este pescado aporta nutrientes esenciales, ayuda a protegerse contra enfermedades comunes y minimiza el riesgo cardiovascular. Su principal aporte es el ácido graso Omega 3 y diferentes vitaminas y minerales.



Comer 100 gramos de salmón aporta 2,8 gramos de omega 3. Además, brinda grandes cantidades de magnesio, potasio, selenio y vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, D y E.

Alimento rico en Omega 3. Foto: Istock

Mango

Es una de las frutas más completas a la hora de aportar vitaminas pues tiene un total de 10. Entre estas están las vitamina A, B1,B2, B3 y K. Además, aporta nutrientes como hierro, calcio, potasio, yodo, zinc, fósforo, sodio y magnesio.



Es un alimento antioxidante y anticancerígeno. Comerlo frecuentemente le aporta una gran carga de vitamina A.

Una de la frutas mas completas tiene 10 vitaminas. Foto: Istock

Almendras

Este alimento seco aporta vitaminas B1, B2, B6 y E. Además, son esenciales para cuidar el corazón y prevenir accidentes cardiovasculares.



Los frutos secos son los más ricos en vitamina E. Se aconseja que las personas en edad adulta consuman este alimento para tener esta aportación diaria.

Aportan vitaminas B1, B2, B6 y E. Foto: Istock

Aguacate

Este alimento contiene cuatro vitaminas esenciales como la B5, B6, B9 y E. El problema con el aguacate es su carga calórica elevada, por lo que es necesario tomarlo moderadamente si está en proceso de pérdida de peso.



A pesar de esto, los médicos recomiendan comer medio aguacate al día para poder beneficiarse de sus vitaminas.

Este alimento contiene cuatro vitaminas esenciales. Foto: Istock

Brócoli

El brócoli es el alimento con la mayor cantidad de vitamina C y para sacarle mejor provecho se recomienda comerla cruda. Además, es un alimento ligero y bajo en calorías que lo ayudará en caso de querer bajar de peso.



Tiene un contenido alto en glucosinolatos que producen sulforafano, sustancia que utiliza el cuerpo para defender las vías respiratorias y mantenerlas limpias.



Cabe mencionar que estos no son los únicos alimentos con un alto porcentaje de vitaminas, sino que hay muchos más que las contienen. Es importante tener una dieta balanceada para que mediante sus comidas usted pueda obtener todos los nutrientes que su cuerpo necesita.

Es el alimento con la mayor cantidad de vitamina C. Foto: Istock

