Es completamente normal tener episodios de la vida en los que el deseo sexual disminuye. Esto varía entre individuos y puede desacelerar temporalmente por trastornos como la fatiga y la ansiedad.



Según los Manuales Merck de diagnóstico y terapia, en algunas ocasiones, una libido reducida puede ser un problema crónico resultante de una experiencia sexual traumática o por haber aprendido a reprimir los pensamientos sexuales. Más a menudo, sin embargo, la disminución de la libido se manifiesta después de muchos años de deseo sexual normal y lo más natural es que disminuya gradualmente con la edad.



De acuerdo con la literatura médica, los factores psicológicos, como la depresión, la ansiedad y problemas en la relación, a menudo son la causa de la disminución del deseo sexual y en este caso lo más oportuno será recurrir a terapias psicológicas diversas, entre las que se incluyen terapias conductistas.



No obstante, cabe aclarar que no existen fórmulas mágicas para aumentar la libido sexual. Es importante, estar al tanto de factores psicológicos (como depresión, ansiedad o problemas de relación), fármacos y niveles bajos de testosterona en sangre (en el caso de los hombres).



A pesar de que no existe una única respuesta, desde que la humanidad existe se han atribuido ciertas propiedades medicinales o curativas a algunos alimentos. En el caso del deseo sexual, también se han recogido investigaciones que aseguran que incorporar determinados grupos de alimentos en la dieta puede propiciar el aumento de la libido en la mayoría de los individuos.

Así, por ejemplo, el aminoácido L-Arginina que se encuentra en alimentos como las calabazas, las nueces y la carne de res, se convierte en óxido nítrico en el cuerpo, lo que aumenta el flujo sanguíneo. Asimismo, se sabe que los alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3, como el salmón y el aguacate, tienen el mismo efecto.

Alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3, como el salmón y el aguacate ayudan con el deseo sexual. Foto: iStock

De acuerdo con un artículo publicado por la BBCMundo, otro ayudante del deseo sexual es la Quercetina, que se encuentra en las manzanas, bayas, uvas, vino tinto, ajo y chocolate negro. Esta tiene propiedades antiinflamatorias que pueden mejorar también el flujo sanguíneo.



Por otro lado, un alimento que desde hace tiempo se cree que ayuda con el deseo sexual es el chocolate. Según una investigación publicada en la Revista Británica de Nutrición, el cacao puede aumentar el flujo de sangre genital. Sin embargo, cuando se estudió su relación directa con el deseo sexual, no se encontró evidencia que respalde su uso como afrodisíaco.

Según una investigación publicada en la Revista Británica de Nutrición, el cacao puede aumentar el flujo de sangre genital. Foto: iStock

Varios estudios de menor escala, publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, demostraron que el vino tinto en particular puede estar vinculado de manera indirecta a la función sexual debido a sus beneficios potenciales para la salud del corazón.



La reputación del vino como alimento que potencia el deseo sexual se debe a su vínculo con la dieta mediterránea que consiste principalmente en consumir alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, y aceite de oliva. Otra característica de esta dieta es que es relativamente baja en azúcar, queso y carne.

