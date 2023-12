Alimentos para mantener la piel sana y saludable durante las vacaciones

En el mes de diciembre varias personas suelen aprovechan para pedir sus vacaciones, pues de esta forma pueden empezar un nuevo año recargado de energía. Uno de los destinos favoritos es la playa, sin embargo, en estos lugares el sol puede hacer que la piel se reseque y deshidrate. Además, al pasar varias horas bajo el sol, esto puede generar quemaduras y manchas.



Seguramente, algunos utilizan diferentes cremas y protectores solares, pero desconocen que hay varios alimentos ricos en antioxidantes y vitaminas que ayudan a proteger la piel del sol y a que luzca mucho más saludable.

Al comer alimentos ricos en vitamina C conseguirá beneficiarse de su efecto antioxidante, lo que ayudará a que su piel mantenga la luminosidad y evite dañarse con los radicales libres del sol. Asimismo, previene la aparición de manchas y hace que aumente la formación de colágeno.



En ese sentido, le brindaremos una pequeña lista con los alimentos que tienen esta vitamina, según el portal 'choví'.



Tomates

Este alimento proporciona antioxidantes y estimula la producción de colágeno. Además, contiene licopeno, un antioxidante que ayuda a proteger la piel contra el daño causado por la radicación ultravioleta del sol.

El tomate también ayuda al rejuvenecimiento, ya que hace que la piel sea más elástica y retrasa la aparición de arrugas.

Frutos Rojos

Estos se refieren a las fresas, los arándanos, las moras o las frambuesas. Estas contienen vitamina C y flavonoides, lo que les otorga propiedades antioxidantes, que evitan la destrucción celular y el envejecimiento prematuro.

Zanahoria

Este alimento, a de más de tener vitamina C, contiene vitamina A que ayuda a mantener la piel joven y eliminar la flacidez. Además, es uno de los alimentos que ayudan a que el bronceado dure mucho más tiempo, ya que contiene propiedades fotoprotectoras.



Cítricos

Los alimentos más beneficiosos para la piel son el pomelo, naranja, mandarinas, limones, entre otros. Este grupo de frutas contiene un alto contenido de vitamina C que ayudan en la producción de colágeno y puede reducir el daño causado por los rayos UV.

Frutos Secos

Contienen vitamina E por lo que actúan como antioxidante. Las nueces en especial tienen propiedades antiinflamatorias, las cuales son beneficiosas para todo el cuerpo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

