Los buenos hábitos alimentarios y el ejercicio son fundamentales para evitar enfermedades como la diabetes, una afección que, aunque no es una condición incapacitante, según la Federación Internacional de Diabetes, afecta a más de 500 millones de personas en el mundo.



Sin embargo, no se trata de un obstáculo para quienes la padecen, pues es importante que la buena alimentación sea una prioridad en sus vidas, con eso evitan riesgos de complicaciones a largo plazo.



La doctora Angélica Veloza, nutricionista y fundadora de Nudo, afirma que con el tiempo el exceso de azúcar en la sangre puede causar serios problemas de salud, debido a que los azúcares añadidos están relacionados directamente con la diabetes tipo 2. Incluso, varios estudios concluyen que las personas que tienen un alto consumo de bebidas azucaradas presentan un mayor riesgo de morir prematuramente, en comparación con quienes no consumen dichas bebidas.



La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre están muy altos, y, dado que la glucosa proviene de los alimentos que se consumen cotidianamente, es fácil concluir que esa es una clave fundamental en el manejo de la enfermedad.



De hecho, comer de forma sana e inteligente es una vacuna para prevenir y sobrellevar bien la diabetes.



En Colombia, cuatro millones de personas padecen diabetes, y se calcula que entre el 8,5 y el 9 por ciento de la población adulta sufre esta enfermedad; además, uno de cada tres jóvenes y adultos presenta sobrepeso (37,7 por ciento), mientras que uno de cada cinco es obeso (18,7 por ciento), por lo que ahora la diabetes se evidencia con más frecuencia.



No en vano, esta patología ha sido calificada como la epidemia del siglo XXI; situación que se puede explicar por el estilo de vida más sedentario que ahora se ve en los hogares colombianos.



La nutricionista Angélica Veloza, experta en la materia, resalta que la alimentación es un factor clave para el cuidado de la diabetes, pues para nadie es un secreto que las bebidas azucaradas, gaseosas, jugos procesados, tés artificiales, bebidas energizantes son causantes directas de los incrementos sustanciales de varias enfermedades en el mundo.



En un paciente con diabetes no solamente está fallando la secreción de insulina. Hay muchos órganos involucrados, por esta razón es recomendable que obtenga un plan adecuado de alimentación que sea diseñado por un nutricionista, haciendo que la persona consuma la cantidad adecuada de alimentos, ayudándolo a manejar su glucemia y peso, afirma la doctora Veloza.



Algunas personas con diabetes deben comer casi siempre a la misma hora todos los días, mientras que otras pueden ser más flexibles con el horario de sus comidas, esto depende de los medicamentos para la diabetes o el tipo de insulina que se estén utilizando. Consumir una variedad de alimentos saludables de todos los grupos en las cantidades adecuadas es fundamental para mejorar de la diabetes a través de la alimentación.



Algunos alimentos recomendados por los expertos son frutas, verduras (sin almidón), granos (la mayoría integrales), lácteos y proteínas.



Por otro lado, el conteo de carbohidratos es muy importante, pues implica llevar un registro de la cantidad de carbohidratos que se consumen a diario, los cuales se transforman en glucosa en el cuerpo, afectando el nivel de glucosa en la sangre más que cualquier otro alimento. Cabe resaltar que este conteo varía conforme cómo cada persona maneja la diabetes, incluyendo cuánta actividad física hace y los medicamentos que toma el paciente, explica la doctora Veloza.



Es importante entender que se puede llevar una vida plena, aunque se tenga diabetes, por ello el programa de manejo de la diabetes de la doctora Angélica Veloza se encarga de brindar un plan de alimentación adecuado, enseñándoles a las personas cuáles alimentos puede comer un diabético y qué otros debería evitar, para que así el paciente logre llevar un estilo de vida saludable.

