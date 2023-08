La palabra afrodisiaco, viene de la diosa Afrodita o Venus para los romanos y hace referencia a alguna sustancia que provoca o incrementa el deseo sexual.



Desde el siglo XVII, se empezó a creer que alimentos normales y extravagantes podrían mejorar el desempeño con la pareja, sin embargo, ¿qué tan cierto es que algunos alimentos pueden ayudar en el deseo sexual?. Aquí le contamos.

De acuerdo con la investigadora Martha Hopkins, quien realizó estudios sobre este tema, descubrió que la mayoría de los alimentos se han considerado afrodisiacos en algún momento y eso lo registró en el libro 'Intercourses'.



"Normalmente, los alimentos considerados afrodisiacos eran difíciles de encontrar, poco comunes o costosos como las trufas, el foie gras, el caviar o alimentos con la forma de un órgano sexual como el espárrago o las alcachofas e incluso los testículos de algunos animales", dijo Hopkins en una entrevista para la BBC.



De igual forma, aunque los afrodisiacos se han relacionado con el desempeño sexual, estos han sido utilizados por años para mejorar la fertilidad, en muchas culturas alrededor del mundo.



Según la BBC, existen algunos alimentos que pueden ayudar a mejorar los problemas de circulación y pueden trabajar de una forma similar al viagra, ya que ellos ayudan a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo de sangre a los genitales.



(Le puede interesar: Estos son los olores y colores que despiertan y aumentan el deseo sexual)

Aminoácidos como la L-Arginina, que se encuentra en alimentos como las nueces, la carne de res, la calabaza, entre otros, ayuda con esta función en el sistema circulatorio, al convertirse en ácido nítrico, al igual que los alimentos que contienen Omega 3 como el aguacate, el salón y las semillas como la chía y la linaza.



De esta misma manera trabaja una sustancia denominada quercetina, que puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo y se encuentra en las manzanas, uvas, vino tinto, chocolate negro y el ajo.



(Lea más: Esto le pasa al cuerpo de los hombres cuando pierden el apetito sexual)



Sin embargo, la portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, Lauri Wright, afirma que solo las personas con circulación débil observarían mejoras en sus funciones sexuales al consumir dichos alimentos, mientras que una persona con una circulación normal, no vería cambios significativos.



Una publicación en la Revista Británica de Nutrición, confirma, mediante su estudio "Efectos del consumo de chocolate oscuro y cacao sobre la función endotelial y la rigidez arterial en adultos con sobrepeso", que en el caso del chocolate y el cacao puede aumentar el flujo sanguíneo en algunas partes del cuerpo, específicamente en la parte inferior del cuerpo.



No obstante, cuando se estudió su relación directa con el deseo sexual, "no se encontró evidencia que respalde su uso como afrodisíaco".



Esta publicación confirma que no existe evidencia científica de que algún alimento específicamente aumente el deseo sexual o la excitación en el ser humano.

La tradición del viche, un patrimonio de Pacífico colombiano en el hacer y el cantar

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Estas son algunas soluciones para la falta de deseo sexual

La mente funciona para estimular el deseo sexual

¿Cómo aumentar la libido y el deseo sexual en las mujeres? Expertos hablan