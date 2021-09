37 municipios de Colombia han registrado cero muertes por covid-19

Desde que llegó el virus de covid-19 a Colombia, se han reportado 126.000 muertes en todo el país. Sin embargo, existen 37 municipios en 8 departamentos que aún no han presentado fallecidos a causa del coronavirus. Se trata de municipios en Vaupés, Guainía, Amazonas, Santander, Casanare, Chocó, Cundinamarca y Boyacá.



(Siga leyendo: EE. UU. aprueba la tercera dosis de Pfizer para mayores de 65 años)

El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio, señaló que es una buena noticia que existan municipios con cero muertes por covid-19 hasta la fecha, y que el propósito es que estos territorios se mantengan así.



(Le puede interesar:Vacunas de Moderna se distribuirán desde las 3 a. m. de este viernes)



"Por eso hacemos el llamado para tener en cuenta tres recomendaciones vitales. La primera, es seguir con todas las medidas del uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, recordar que las aglomeraciones y los espacios cerrados son de riesgo y debemos redoblar las medidas; en segundo orden, tener en cuenta la vacunación y, por último, mantener el aislamiento de las personas asintomáticas con sus grupos familiares y sus contactos", sostuvo el viceministro.



Moscoso hizo énfasis en que de acuerdo con las modelaciones del Instituto Nacional de Salud (INS), las proyecciones no son favorables e indican la posibilidad de un cuarto pico para octubre.



(Además: La intención de vacunarse crece entre los colombianos)



Las proyecciones sugieren que, si no se adoptan las medidas preventivas, se podría presentar un pico similar al del 2020. "La diferencia es que el año pasado no teníamos vacunas, este sí, además que son biológicos que han demostrado ser eficaces y seguros", resaltó.

Más noticias de Salud

-Mujeres embarazadas pasan protección de la vacuna a bebés, según estudio

​

-Colombia recibió 486.600 dosis de vacunas de AstraZeneca

​

-Minsalud confirma llegada de nuevo lote de dosis de Pfizer