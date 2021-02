Algunos médicos afirman que dejaron de estar priorizados en Mi Vacuna

En una carta enviada al Ministerio de Salud, Andrés Ricardo Fernández Aldana, presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología, asegura que “buena parte” de estos profesionales vieron “con preocupación que quienes hasta el martes 23 de febrero estaban considerados como priorizados en la primera fase, etapa I” de la vacunación contra el covid-19 “ya no se encuentran con priorización en la página ‘Mi Vacuna’”.

“Consideramos una medida discriminatoria ya que esto no ocurre con todo el personal de la salud. Parece que la priorización se mantendrá para algunos profesionales y para otros no”, asegura el presidente de este gremio.



Fernández argumenta que la reumatología y sus profesionales vienen prestando consulta presencial desde hace varios meses y diariamente se exponen a pacientes potencialmente positivos para covid-19.



“Además, hay reumatólogos que trabajan en el ámbito hospitalario atendiendo pacientes en urgencias, hospitalización y UCI, a quienes también se les quitó la priorización a pesar de estar diariamente expuestos a personas confirmadas con covid-19”, asegura la carta.



Sin embargo, esta no sería la única especialidad con la que ocurre esta situación. A través de redes sociales se publicaron varios mensajes de profesionales de la salud que reportaron que ya no aparecen priorizados en ‘Mi Vacuna’.



Es evidente la falla del portal de mi vacuna.Desaparecen las asignaciones de prioridad 1. Sin solución y sin respuesta.Debe haber un pronunciamiento claro @MinSaludCol @Fruizgomez se puede NO vacunar personal que labora en los hospitales. Dejen vacunar a discreción de la entidad. — carlos e perez (@cperezd) February 25, 2021

Hola @MinSaludCol . Soy residente y estaba priorizada para la vacunacion y ahora no. Me explican ? Deje de ser medica de un día a otro ? pic.twitter.com/jzx8hjePdY — Juli Pulido (@Julipu) February 24, 2021

