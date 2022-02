El cáncer es una de las causas principales de muerte en el mundo. Se anticipa que en 2040 el número de casos nuevos de cáncer por año aumentará a 29,5 millones y el número de muertes por cáncer a 16,4 millones



La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estima que, en general, las tasas más altas de cáncer se encuentran en los países con poblaciones que tienen el nivel más alto de esperanza de vida, de educación y de estándar de vida. Aunque esta tendencia no es exacta.



De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (INC), la tasa de mortalidad por cáncer es mayor en hombres que en mujeres (189,5 por 100 000 hombres y 135,7 por 100 000 mujeres).



Al comparar los grupos según la raza o el grupo étnico y el sexo, la mortalidad por cáncer más alta se encuentra en los hombres afroamericanos (227,3 por 100 000) y la más baja en las mujeres asiáticas o isleñas del Pacífico (85,6 por 100 000).



Muchas otras investigaciones sobre esta enfermedad arrojan datos interesantes sobre su incidencia, prevención y posible tratamiento. En EL TIEMPO, le compartimos cuatro de estos estudios que demuestran la importancia de continuar explorando esta patología.

1) El cáncer y su relación con el azúcar. Un equipo de investigadores españoles de la Universidad Rey Juan Carlos demostraron que el exceso de azúcares en la dieta aumenta la actividad de una proteína llamada b-catenina, íntimamente relacionada con la progresión tumoral.



Se explica así por qué los datos epidemiológicos reflejan que la frecuencia de ciertos tipos de cáncer puede llegar a ser el doble en poblaciones con niveles elevados de azúcar en sangre, como los obesos o los diabéticos.



2) Los agentes infecciosos, como los virus, las bacterias y los parásitos, son la causa de dos millones de casos de cáncer en todo el mundo, según un estudio internacional publicado en The Lancet Oncology.



Se calcula que un 16% de los casos de cáncer en todo el mundo durante 2008 se debieron a una infección que se podría haber prevenido o tratado.



Los principales cánceres relacionados con infecciones son los asociados con la bacteria Helicobacter pylori y los virus del papiloma, de la hepatitis B y de la hepatitis C.



3) La importancia de la dieta. Una disminución sostenida en el tiempo en la ingesta de alimentos resulta en un incremento en la longitud de extremos de los cromosomas en ratones de edad adulta, lo que ejerce un efecto protector sobre el ADN y el material genético.



Estos efectos beneficiosos sobre la juventud de los cromosomas se traducen en una menor incidencia de cáncer, entre otras enfermedades asociadas al envejecimiento.



4) Cuidado con el consumo de alimentos fritos. Comer al menos una vez en semana papas fritas, pollo o pescado rebozados y otros alimentos fritos en aceite abundante se asocia con un mayor riesgo de cáncer de próstata, además de que predispone a una evolución más agresiva de esta enfermedad, según demostraron investigadores del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson de EE UU.

