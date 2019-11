Alertan sobre populares lentes de contacto que pueden afectar los ojos

En concordancia con la Agencia Sanitaria de España (AEMPS), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria que advierte sobre los riesgos para la salud que puede traer el uso de tres lotes de lentes de contacto de la referencia Acuvue, de Johnson & Johnson.

Según la AEMPS, Johnson & Johnson retiró voluntariamente del mercado los lotes 395749, 395750 y 395751 del producto de 1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM tras detectar la presencia de cuerpos extraños en los lentes de contacto y en la solución del blíster donde estos son depositados.



“Si bien ha habido una incidencia reportada sobre el uso de lentillas que resultó en incomodidad y enrojecimiento de los ojos, lo que es más importante es que no ha habido ningún informe de sucesos adversos graves. En base a la revisión de seguridad de nuestro equipo médico, la presencia de estas pequeñas partículas está asociada a un riesgo potencial bajo si el paciente inserta una lentilla afectada en su ojo. Si las partículas no se notan antes de la inserción en el ojo, podría resultar en enrojecimiento, incomodidad o abrasión de la córnea”, difundió la empresa.



Estos lentes, que son distribuidos en Colombia, son indicados para la corrección óptica de ametropías como miopía, hipermetropía o astigmatismo en ojos sanos.



En ese sentido, el Invima pide a los consumidores que si están utilizando el producto referenciado, suspendan su uso y se comuniquen con el importador, distribuidor o comercializador para precisar las acciones a seguir.

