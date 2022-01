Autoridades de salud han alertado por la presencia de páginas en internet, en Facebook e Instagram, que venden productos de salud fraudulentos en Colombia que además promocionan usando de manera ilegal la imagen de reconocidos profesionales de la salud en nuestro país.



Se han detectado publicidades de productos fraudulentos de salud, sin permiso o registro sanitario, que usurpan la imagen de la doctora Fernanda Hernández de Noticias Caracol; de Carlos Jaramillo, reconocido profesional de la medicina funcional; y de Carlos Francisco Fernández, de la Unidad de Salud de EL TIEMPO y asesor médico de Citytv.

El propio Invima ha emitido alertas sanitarias por varios de esos productos por no contar con permisos ni licencia sanitaria en Colombia, como es el caso de Cardio Active, un supuesto medicamento natural para mejorar la circulación que han promocionado en redes como Facebook usando de manera ilegal la imagen de la doctora Fernanda Hernández.



El Invima emitió una alerta sanitaria sobre Cardio Active pues se trata de un producto ilegal que usa un supuesto registro sanitario falso que la entidad no le ha otorgado.



En conversación con EL TIEMPO, la doctora Hernández pidió a las personas que "no se dejen engañar ni que jueguen con su vida y salud. A los inescrupulosos, que desinforman y se lucran de ello, podemos combatirlos entre todos"



Del mismo modo hizo un llamado para que "duden de remedios milagrosos, para que siempre verifiquen la información y para que denuncien. Hoy la transformación digital ha facilitado la labor de los estafadores, así que nosotros también debemos fortalecernos, alfabetizarnos en temas de tecnología. ¡Su vida es sagrada! Por eso, las decisiones deben ser bien informadas, asesoradas y con seguimiento de profesionales en salud”

Carlos Jaramillo también denuncia a estafadores

Carlos Jaramillo, el reconodico profesional de la medicina funcional, escritor y conferencista, también ha sido víctima de suplantación y usurpación de imagen para la promoción fraudulenta de productos milagrosos de salud.



En sus perfiles sociales, Jaramillo ha constantemente denunciado las prácticas de estafa con su imagen "de un café o un producto que promete vender 20 kilos (de peso) en 20 días y no tengo nada que ver con eso, ni vendo esos productos", comentó.



También denunció el doctor Jaramillo que existen perfiles en Instagram y Facebook que venden copias ilegales de sus libros. El llamado del reconocido médico es que por favor denuncien estas estafas y no caigan en la compra de productos que él no promociona, ni vende ni tiene relación alguna.



Todos sus consejos, recetas y productos autorizados los pueden encontrar en sus perfiles verificados de redes sociales en Instagram, Facebook y Youtube.

Carlos Francisco Fernández, otra víctima de usurpación de imagen en Facebook

Facebook Twitter Linkedin

Estafa en redes que usa la imagen del doctor Carlos Francisco Fernández Foto: Redes

El asesor médico de Citytv y jefe de la Unidad de Salud de EL TIEMPO, Carlos Francisco Fernández, también ha sido víctima de usurpación de imagen para la promoción de productos fraudulentos de salud.



Desde páginas en México, Ecuador y otros países promocionan varios productos de manera fraudulenta usando su imagen, inventando entrevistas y recomendaciones que el médico jamás ha dado.



El doctor Fernández no tiene relación alguna con productos de salud, dietas, o que prometen tratamientos instantáneos, y su llamado es a que desconfíen de cualquier supuesto medicamento que prometa curas o mejoras milagrosas.