Alerta: Invima no ha autorizado tratamientos contra covid-19

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) advierte que no ha autorizado ningún tratamiento que cure el covid-19, como se ha promocionado en los últimos días a través de algunos medios.

Se trata de una mezcla de dos medicamentos, un antiparasitario y un esteroide que solo fue autorizado el 24 de diciembre para la realización de un ensayo clínico de fases 2-3 , a partir de un protocolo radicado por el doctor Carlos Riveros y que solo puede realizarse en el Centro de Investigación Médico Asistencial (CIMEDICAL), de la ciudad de Barranquilla.



(Lea también: (Cascos con oxigenación de alto flujo para enfrentar la covid-19)



El Invima advierte que los protocolos de ensayos clínicos para tratamiento de covid-19, están sujetos a un rigor técnico y científico, que debe mantenerse. Y en tal sentido, le recomienda a la comunidad que se desconozcan tratamientos no avalados por dicho instituto, en razón que hasta la fecha no existe ningún tratamiento o medicamento “que haya demostrado ser seguro y eficaz para curar la enfermedad generada por el SARS Cov2”.



(Le puede interesar:¿Cuándo usar el servicio de urgencias en tiempos de covid?)



Por último, manifiesta que todos los ensayos de este tipo autorizados pueden consultarse aquí.



(Le sugerimos leer: Tenga en cuenta: empresas no pueden obligar a empleados a vacunarse)

Lea más noticias de Salud

-Traslado de pacientes UCI: Así está el panorama nacional

-¿Cómo quedará nuestra salud mental tras la pandemia? ¿Y los niños?

-‘En Bogotá salen 100 personas diarias de UCI y entran 120’



Unidad de Salud