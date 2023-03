En lo corrido del 2023 se han presentado 13.678 casos de dengue, de los cuales 43 son víctimas mortales. La región más afectada es Antioquia y el Bajo Cauca, según el Ministerio de Salud.



Son doce los municipios del Nordeste de Colombia y el Bajo Cauca, en las que se encuentran Segovia y Remedios en donde se ha notificado el aumento de casos de dengue y malaria.



Según la Fundación IO, son 19 personas en el corregimiento de la Cruzada que han sido hospitalizadas, 16 con malaria y 1 con dengue.

También, de 470 indígenas del resguardo Tagual la Pó, ubicado en Segovia, el 10% tiene dengue.



La organización científica denuncia que el agua en estas zonas escasea hace varias semanas debido a la sequía y por el paro minero la situación ha empeorado, pues los carrotanques que abastecían en la zona no han podido llegar por los bloqueos.



La Secretaria de Salud tuvo que intervenir para que se le pudiera prestar la atención médica a la comunidad indígena; sin embargo, los manifestantes solo dejaron pasar un camión de bomberos.



“No tenemos cómo entrar abastecimiento de víveres”, denunció Édgar Guevara, líder del resguardo.



La situación también es complicada para adultos y niños que salieron del resguardo para recibir atención en hospitales de Yolombó y Medellín, a quienes les han impedido volver a su resguardo y no cuentan con alimentos o recursos para sostenerse.

