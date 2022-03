El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), alertó a través de un comunicado la promoción de productos que están siendo vendidos como suplementos dietarios sin tener un registro sanitario.



(Siga leyendo: Invima emitió alerta por uno de los productos de JM Salud y Belleza)



Al respecto, se sabe que los productos promocionados son Oil of Oregano 3000 mg, DHT Blocker Hair Formula, Gorgeous Collagen +C Type I y III, Apple Cider Vinegar Diet Plan 1800mg, Super Lion´s Mane Mushroom 2100mg, Ultimate Carb Control White Kidney Bean 6000mg, Prostaid Herbal Complex.



(Además: Tras ataque cibernético, Invima adoptó medidas para mantener su operación)

Estos productos son comercializados a través de páginas web, redes sociales y WhatsApp, por lo que el Invima invita a evitar su compra y revisar siempre la autenticidad de un producto. Este procedimiento puede realizarse mediante la página web de la entidad, en la sección de consulta Registros Sanitarios.



(De su interés: Esto es lo que podría suceder si consume un medicamento vencido)



Por el momento se desconoce el contenido real de los productos y tampoco se conocen las condiciones en que son almacenados y transportados.



“Es importante recordar que de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, al no encontrarse amparados bajo un registro sanitario, se tratan de productos fraudulentos que no garantizan el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia”, señaló el Invima.



Cabe resaltar que en caso de que una persona haya empezado a consumir alguno de estos productos, debe suspender inmediatamente su uso e informar al Invima o a los entes de salud territorial.



(Lea también: Atención en salud reproductiva brilló por su ausencia durante la pandemia)



La entidad invitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales y las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS) a vigilar los establecimientos de su competencia en los que podrían estarse vendiendo los productos, así como a verificar que las personas no estén consumiéndolos.

🚨¡Advertencia! ⚠️

¡Atención!🚨 #AlertaSanitaria estos productos son promocionados como suplementos dietarios: Oil of Oregano 3000 mg, DHT Blocker Hair Formula, Gorgeous Collagen +C Type I y III, Apple Cider Vinegar Diet Plan 1800mg, Super Lion ́s Mane Mushroom 2100mg.🧵(1/2).⬇️ pic.twitter.com/mtGyQdzWAs — Invima (@invimacolombia) March 28, 2022

Más noticias de Salud

-Proponen reglas para la venta de medicamentos



-La salud en Colombia sigue enferma / Análisis