Alemania va a reformar las estrictas reglas para que los homosexuales puedan donar sangre que databan de la década de 1980 al inicio de la epidemia de sida, anunció el martes el ministro de Salud.



"El hecho de que alguien pueda o no convertirse en donante es una cuestión de si tiene un comportamiento de riesgo, no de su orientación sexual", declaró Karl Lauterbach al grupo de prensa RND.



La reforma a la ley sobre las transfusiones que será presentada por el ministro, según la prensa alemana, estipula que "la orientación sexual y la identidad de género no deben ser criterios de exclusión".



La modificación de la ley está prevista para el 1º de abril, pero el Colegio Médico va a disponer de cuatro meses adicionales para elaborar una nueva directiva que no sea discriminatoria.



Según la directiva actual en Alemania, los homosexuales solo pueden donar sangre si no han tenido relaciones sexuales "con una nueva pareja o con más de una pareja" en los últimos cuatro meses.



Este reglamento es una reforma de una directiva anterior que establecía como plazo los doce meses. Varios países como Francia, España, Italia, Israel o el Reino Unido han adaptado las condiciones que imponen para la donación de sangre.

