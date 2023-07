Alejandro Gaviria fue ministro de Salud del expresidente Juan Manuel Santos durante casi seis años antes de ser jefe de la cartera de Educación del actual gobierno de Gustavo Petro -cargo que ocupó hasta febrero de este año-.



En los últimos meses, el exfuncionario ha manifestado sus reparos frente a la reforma de la salud, la cual se espera que siga siendo discutida en la próxima legislatura del Congreso de la República.



En entrevista con EL TIEMPO, Gaviria habló sobre esa iniciativa y compartió sus perspectivas del estado actual del sector salud.



(Consulte la entrevista completa: ‘El gobierno se ha dedicado a la reforma, y ha desatendido la gestión del sector salud’)

Su descontento con el proyecto lo ha hecho saber tanto en redes sociales como en eventos del sector y en el Congreso. En mayo, por ejemplo, el exrector de la Universidad de los Andes se pronunció en el debate de la Comisión VII de la Cámara de Representantes. Allí reconoció que reformar la salud es necesario, pero difícil. También manifestó que el proyecto planteado va mal en la forma y en el fondo.



“Estos procesos son difíciles, complicados; necesitan una búsqueda de legitimidad. Este proceso va mal en la forma y en el fondo”, dijo en ese momento.



(Consulte: Alejandro Gaviria se enfrenta a David Racero tras ataque a prestadoras de salud)

Comparto mi intervención en la comisión VII de la Cámara de Representantes sobre la reforma al sistema de salud: pic.twitter.com/OjeX3luFJ0 — Alejandro Gaviria (@agaviriau) May 16, 2023

Más tarde, en el mes de junio, Gaviria participó en el Foro de la Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). En ese evento, también estuvo Fernando Ruiz, exministro de Salud del gobierno Duque.



Desde allí, Gaviria expresó que hay una "inacción destructiva" con el sistema de salud. Y agregó que dicho sistema no aguantaba un año más de esa "inacción".

En entrevista con EL TIEMPO, el exfuncionario explicó a qué se refería puntualmente con ese término.

Facebook Twitter Linkedin

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, durante el foro 'Derecho a la salud, ¿para todos?'. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

Gaviria mencionó que "el sistema de salud requiere una gestión permanente, un diálogo continuo". Y agregó que "el Gobierno ha estado dedicado a la reforma y ha desatendido la gestión".



Para el exministro, "si no se hace lo que toca, el sistema comienza a agrietarse". Y concluye: "Por eso dije que la inacción es una forma de destrucción".



(Puede interesarle: La Andi, instituciones del sector de la salud y pacientes hablan del futuro del sistema)



Sobre cuánto cree que el sector de la salud pueda soportar esa inacción, mencionó que la situación es difícil, puesto que los resultados de las aseguradoras no son buenos en lo que va del año.



"La mayoría de las EPS dejarían de cumplir con las normas de habilitación financiera el próximo año", sentenció.



(Siga leyendo: ¿Qué va a pasar con la reforma de la salud tras no incluirse en las extras?)

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM