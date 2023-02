Los duros reparos de Alejandro Gaviria a algunos aspectos del proyecto de reforma a la salud hicieron eco dentro del mismo gobierno del presidente Gustavo Petro y en los diversos sectores del sistema.



Y es que las palabras de Gaviria, quien hoy es ministro de Educación y en el gobierno de Juan Manuel Santos lideró la cartera de salud, sacudieron el sector luego de que se filtrara un documento en el que mostraba sus reparos durante un Consejo de Ministros.



Entre otras cosas, el ministro advirtió que “todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades instaladas (nunca se comienza de cero) y las heterogéneas realidades territoriales".



Y señaló que el diagnóstico hasta ahora no es claro e incluso destacó que eliminar las EPS no soluciona la insostenibilidad financiera, la corrupción y las desigualdades territoriales.

El documento sobre la reforma a la salud que está circulando en medios de comunicación lo escribí días antes del Consejo de Ministros que tuvimos en Villa de Leyva. Allí lo expuse en su totalidad y fue discutido ampliamente por todo el gabinete. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) February 2, 2023



Añadió: “Creo en la deliberación y en la posibilidad de lograr consensos para construir las reformas que el país necesita. Seguiré aportando con responsabilidad y buen juicio en las discusiones internas de gabinete. Mi compromiso con el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue firme”.



El exministro de Salud también señaló, en el Consejo de Ministros, que las inequidades regionales están más relacionadas con las brechas entre las zonas rurales y urbanas que con el mismo sistema de salud, una situación que se repite en otros sectores y que debería corregir la reforma.



"Pero la reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En Iugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña", dijo.



EL TIEMPO