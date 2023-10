‘Estamos en la mayor crisis del sistema de salud en 30 años’, alerta Alejandro Gaviria

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria desde hace algunos días viene advirtiendo un posible “apagón” en los servicios de salud. En entrevista con EL TIEMPO dice que quedan seis meses para resolver la crisis financiera de las IPS y que la reforma aún se puede arreglar.



Esta semana el congreso logró una aplanadora en la aprobación del articulado de la reforma de la salud. En dos días avanzó lo que no habían hecho en 5 meses. ¿Qué impacto puede tener esto para el sistema de salud a partir de los artículos que hemos visto aprobados?

Para empezar la conversación dos cosas: primero que usualmente la dinámica del Congreso es de esta manera, hay periodos donde parecen no avanzar, pero después el avance es muy rápido. Desde hace algunos días, quienes estamos siguiendo este debate sabíamos que el debate en la plenaria de Cámara, que siempre tiene una naturaleza mucho más política que el debate que se da en Comisión, iba a ser lo que fue.

O sea, que el Gobierno ya tenía las mayorías y que en buena medida la mayoría del partido Liberal iba a ser clave en lo que ocurrió: La aprobación de algo así como el 50 % de los artículos. Esto era más o menos esperable y demuestra que el gobierno de manera tal vez silenciosa ha venido recomponiendo una parte de la coalición que en principio había perdido por allá al final de la legislatura pasada.

Lo segundo es que yo creo que este proyecto cambia completamente el Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia. Esto no es un proyecto de ajustes. Todas estas discusiones que se han tenido, que han dicho que este es un proyecto que preserva las EPS o preserva el sistema de aseguramiento, no son verdad.

El proyecto estatiza y centraliza buena parte de los servicios de salud en Colombia. Ya lo vamos a conversar con calma, pero en mi opinión es un proyecto preocupante porque destruye algunas de las capacidades acumuladas. Este es un proyecto que aumenta las probabilidades de corrupción y podría llevar, en un plazo no muy largo, a ahondar o profundizar los problemas financieros que viene arrastrando el sistema de salud desde hace años.

Esta semana la Cámara de representantes avanzó en la discusión de casi la mitad del articulado de la reforma de la salud. Foto: Prensa Cámara - César Melgarejo. EL TIEMPO

Me llama la atención esa alerta de que se aumentan las posibilidades de corrupción. ¿Por qué?



El primer tema es que yo creo que hay una subestimación por parte del proyecto y del gobierno de lo que se conoce como la función de compra del sistema. Incluso me pareció que en medio del debate hubo un poco de confusión, como si no existiera claridad en los mismos ponentes o en el mismo gobierno de quién iba a hacer esa función de compra, quién va a contratar los servicios de salud, quién va a hacer los contratos con los hospitales.

En algún momento se dijo que era el Ministerio, después se dijo que era Adres y ese es un proceso difícil, que ha venido con problemas y modernizándose en los 30 años de historia de nuestro sistema de salud. Si eso se concentra y se centraliza todo en la Adres, que es una entidad pública, yo no me imagino las presiones políticas que puedan surgir en el futuro para que la Adres contrate en una región con este hospital o con el otro. Va a haber injerencia de mandatarios locales, alcaldes y gobernadores en esa contratación.

¿Qué piensa de que el proyecto aún no cuenta con concepto técnico del Ministerio de Hacienda y que lo que hoy se tiene es de cuando estaba el ministro Ocampo?



Incluso lo que se tiene en febrero no es todavía un aval del Ministerio de Hacienda. Es una comunicación muy escueta del ministro Ocampo diciendo que habían revisado un estudio que hizo, creo, el economista Luis Jorge Caray, que estaba en ese proceso, y que en el fondo había unas cuentas que en ese momento diferían de una carta que yo firmé y que enviamos en el mes de febrero al presidente Petro manifestando desde entonces las preocupaciones sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud.

Lo que dijo el ministro Ocampo en el mes de febrero de este año es que había revisado algunas de esas cuentas y que había unos cálculos nuevos, pero no hay todavía desde el Ministerio de Hacienda un aval. El artículo séptimo de la ley 819, que es la ley de responsabilidad fiscal, obliga al aval del Ministerio de Hacienda. Si no existe ese aval básicamente la Corte Constitucional tumbaría la reforma a la salud.

Que después de tantas discusiones, después de que se haya dicho que esta ha sido la reforma a la salud más discutida en la historia de Colombia, después de tantos ires y venires, no exista ese aval, refleja de manera clara, creo yo, que hay preocupaciones crecientes en el Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal de la reforma. No puede ser de otra manera. Yo creo que debe haber presiones sobre por el Ministerio de Hacienda para que publiquen ese aval lo más rápido posible.

Facebook Twitter Linkedin

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

Hablando de los artículos de la reforma, hay uno muy polémico que le da a las EPS entre 5 y 8 % de la UPC por su gestión...



Yo creo que paradójicamente lo que está haciendo el proyecto es convertir a las EPS en intermediarias, en auxiliares administrativos. Por una labor que no va a ser muy importante, que va a ser subsidiaria secundaria, les está entregando entre el 5 y el 8 %. Eso no tiene sentido. Es como si uno quisiera mantenerlas ahí, simbólicamente.

Para mí la función actual de esas Gestoras de Salud y Vida es una función secundaria y entregarles un 5 u 8 % de los recursos del sistema con las funciones que contempla el artículo 49 no tiene mucho sentido.

¿Por qué un Gobierno que ha dicho que quiere acabar las EPS les entrega hasta un 8 % por gestiones administrativas?

Yo creo que el gobierno está tratando con esto de buscar como un equilibrio y tal vez poder salir a decir yo no estoy acabando con la EPS y tranquilizar la opinión. Pero en el fondo está creando un sistema disfuncional, un sistema donde esa labor de la EPS no está claramente definida y donde se transfiere todo el riesgo y toda la administración del sistema a los CAPS y la Adres. Y las EPS quedan ahí, como a veces observadores y a veces unas labores secundarias de administración.

Eso tal vez es la preocupación más grande que yo tengo. Y es este rompecabezas: la forma como interactúan los diferentes agentes del sistema, entre los CAPS, las IPS, las Gestoras, la Adres, el Ministerio, esa división de funciones, la forma como se asignan las diferentes tareas, hoy no es clara en el proyecto de ley.

Usted ha venido hablando de que podríamos ver en los próximos meses un “apagón en los servicios de salud” que afecte a los usuarios. ¿Cómo es eso?



Esto se basa en los datos que yo he mirado, y sobre todo también una conversación que he tenido durante las últimas tres semanas con muchos agentes del sistema. No solamente con las EPS, he hablado con clínicas y hospitales, con IPS públicas y privadas. Todos dicen: hemos vivido muchas crisis, esta no es la primera crisis.

El sistema de salud ha tenido problemas de liquidez, problemas financieros o déficit estructurales desde hace mucho tiempo, incluso hay un punto de inflexión por allá en el año 2008 o 2009 después de la sentencia T 760. Hemos tenido problemas financieros y yo los viví como ministro de salud. Pero todos dicen: nunca habíamos vivido una coyuntura crítica como esta. Las tensiones financieras hoy son las más grandes en la historia del sistema.

Toda persona que haya habitado una crisis financiera de cualquier sistema sabe que las crisis se resuelven de dos maneras: con recursos adicionales, pero también con la esperanza de un futuro. Aquí no tenemos recursos adicionales y hay muchas tensiones derivadas de la falta de liquidez, pero también hay una gran incertidumbre sobre el futuro.

Entonces, si yo soy una EPS y tengo todos estos problemas y sé que en dos años ya no voy a existir, toda esa incertidumbre por el futuro se anticipa y genera estas grandes tensiones que tenemos ahora. En algunas de las conversaciones que yo he tenido con IPS grandes, o sea con hospitales y clínicas privados grandes, ellos ya están hablando con sus empleados y les están diciendo: no sabemos cómo vamos a terminar el año. Algunos dicen no sé si voy a llegar a octubre a final de octubre con estos problemas financieros, todo eso es un llamado de atención.

Yo fui ministro de salud y a veces yo recibo una crítica permanente de la gente que dice ‘usted por qué no resolvió los problemas financieros’. La visión que yo tengo de esto es que esos problemas financieros nunca se van a resolver plenamente dada la presión tecnológica, la presión demográfica, las mayores expectativas de la población, el aumento sistemático de las tecnologías de salud.

Uno necesita una gestión permanente de este problema y esa gestión permanente de los problemas financieros necesita un diálogo obsesivo con los diferentes agentes y necesita medidas todo el tiempo para que los picos agudos de esta enfermedad crónica no destruyan el sistema. Eso es lo que no está pasando: no hay un manejo permanente y obsesivo de las pensiones financieras del sistema de salud porque el gobierno parece estar ocupado en otra cosa y está subestimando el problema.

¿Hasta cuándo podrá aguantar el sistema?



Yo hago exactamente esa pregunta los agentes. Yo le pregunto cuando hablo con el gerente de un hospital: hasta cuándo aguanta, y generalmente acompaño esa pregunta y les pregunto, usted aguanta seis meses. Y me dicen ‘seis meses no aguantamos’. Este es un tema que tiene que resolverse en los próximos 6 meses.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Gaviria fue ministro de Salud durante casi todo el gobierno de Juan Manuel Santos. Foto: Twitter Ministerio de educación

¿Usted ve disposición del gobierno para resolver este problema en los próximos 6 meses?



Yo diría que tiene que existir. Ojalá exista. No quisiera ser tampoco injusto y hacer juicios peyorativos, pero el gobierno se tiene que apersonar de este problema.

¿Cómo ve usted hoy el sistema de salud para hoy en el presente y en el futuro?



Con muchos nubarrones. Yo creo que hay dos problemas que son los que estamos mencionando: grandes tensiones financieras en el presente y mucha incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema de la salud con la reforma que está siendo discutida en el Congreso.

Cuando uno junta las dos cosas: grandes tensiones financieras de ahora y una reforma que para muchos de los agentes del sistema no es clara y no va a resolver los problemas, sino que los va a profundizar, ese cóctel es preocupante.

Yo creo que estamos en la mayor crisis del sistema de salud en sus 30 años de historia.

¿La reforma se puede arreglar o debería ser retirada?



Yo creo que se puede arreglar. Yo creo, y en esto me diferencio con algunos de mis colegas, que el escenario más favorable es un escenario en el cual se aprueba una reforma razonable, incluso que el gobierno pueda decir algunos de nuestros puntos fueron aprobados, Por ejemplo, el giro directo, la eliminación de la integración vertical o la atención primaria en salud con base en unos Centros de Atención Primaria en Salud.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET