La presentadora Alejandra Giraldo desapareció de las cámaras de televisión. Durante varias semanas, no se le vio informado a los colombianos al frente de algunas emisiones de Noticias Caracol, pues estaba recuperándose de una crucial cirugía.

Se me empezó a caer el pelo, tenía unas alergias rarísimas que me quería arrancar la piel FACEBOOK

TWITTER

La antioqueña retomó hace unos días sus labores y aprovechó para entregar detalles de su estado de salud. Contó ante sus seguidores de redes sociales, por primera vez, que había sido diagnosticada con síndrome de Sjögren.

Según explicó, hace siete años aparecieron unos "síntomas súper extraños" a los que en principio no les prestó mucha atención: "Amanecía con la cara como una papa, por las noches me despertaba con las fosas nasales pegadas, me despertaba bañada en sudor… Tenía un cansancio loco".

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Giraldo. Foto: Instagram @alegiraldop

(Además: Alejandra Giraldo volvió al noticiero tras retirarse las prótesis mamarias).

Acudió a varios especialistas, pues no tenía claridad de qué le sucedía. Sin embargo, ni el odontólogo ni el dermatólogo ni el internista pudieron darle respuestas.

"Por las noches me despertaba ahogada y tenía las fosas nasales absolutamente pegadas, entonces, cuando me las despegaba me salía sangre", relató.

Como los síntomas era aislados y no los presentaba todos los días, decidió seguir, solo que uno en particular la puso en riesgo: se quedó dormida en un semáforo. "Ahí yo dije 'tengo que hacer algo'".

¿Qué es el extraño síndrome de Sjögren?

A Giraldo, de 38 años, los médicos le dijeron primero que tenía hipertiroidismo, por el cual presentaba episodios de cansancio. Así que le recetaron un par de medicinas, se sintió bien por unas de semanas, pero los síntomas regresaron.

"Se me empezó a caer el pelo, tenía unas alergias rarísimas que me quería arrancar la piel. (...) Después de muchos análisis, me diagnosticaron con síndrome de Sjögren", reveló.

De acuerdo con el Colegio Estadounidense de Reumatología, es una enfermedad reumática autoinmune que afecta todo el cuerpo y se registra diez veces más en mujeres que hombres.

Facebook Twitter Linkedin

El síndrome afecta la producción de lágrimas y saliva. Foto: iStock

(Le recomendamos: Alejandra Giraldo reaparece en redes tras procedimiento quirúrgico: ¿cómo sigue?).

En términos sencillos, incide en las partes del cuerpo que producen fluidos, de ahí que algunos lo denominen como mal del ojo seco porque limita las lágrimas y salivas, interfiriendo "con el trabajo, las actividades sociales y la calidad de vida".

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Sjögren?

Es considerada "una afección a largo plazo que generalmente no mejora por sí sola", según explica el portal del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. No se tiene certeza de por qué el sistema inmunitario en este caso deja de funcionar, pero se les adjudica en mayor medida a los genes y a la hormona femenina estrógeno.

"Los problemas más comunes son boca seca, ojos secos, fatiga y dolor musculoesquelético. Sin embargo, otras posibles complicaciones incluyen otras áreas de sequedad, afectación de órganos internos, complicaciones neurológicas y linfomas", señala el Colegio Estadounidense de Reumatología.

¿Cuál es el tratamiento para el síndrome de Sjögren?

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Giraldo, presentadora. Foto: Instagram @alegiraldop

(Siga leyendo: Advertencias y efectos secundarios de la Clorfenamina).

El único procedimiento aceptado por médicos consiste en medicinas y gotas para combatir la resequedad de las distintas partes del cuerpo y aliviar los otros síntomas. Además, se aconseja que los pacientes estén constantemente consultado al odontólogo para evitar la caída de dientes.

"La enfermedad a menudo no es potencialmente mortal y el pronóstico depende de qué otras enfermedades tenga usted", aclara la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

¿Por qué Alejandra Giraldo fue operada?

La presentadora tenía hace un par de años implantes mamarios. Por el síndrome que padece, le recomendaron que lo mejor era retirar las prótesis, pues representaban un cuerpo extraño que podría afectar su sistema inmune.

"Ojalá los síntomas desaparezcan. Al no tener ese cuerpo extraño en el organismo, vamos a ver si mi sistema deja de atacarse", concluyó en un video.

Eso sí, les hizo un llamado a sus seguidores para consultar con médicos en caso de sufrir enfermedades similares, ya que cada cuerpo es distinto.

También puede leer:

- Video: muerto abrió los ojos, salió de ataúd y tomó hasta sopa, según su familia.

- '10 años de fuerte dolor': hija del Cazador de Cocodrilos se somete a cirugía.

- Laura Barjum no pudo asistir a MasterChef Celebrity porque no está bien de salud.

- El millonario salario que ganan empleados de Severo Sinvergüenza: 'Facturan más'.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS