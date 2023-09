Daxteco presentó la encuesta 'Opinómetro Colombia' a La W radio, en la cual se evalúa la opinión de la población en temas como reforma de la salud, entre otros. Se realizaron 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en al menos 28 ciudades del país.



Los resultados de la consulta dejan ver que, con corte al 1 de septiembre, el 39 % de los colombianos estaban de acuerdo con la reforma de la salud y un 50 % en desacuerdo.



Los indicadores se publican una semana después de que la Cámara de Representantes aprobara una proposición para crear una subcomisión, integrada por todos los partidos políticos que hacen parte de ese órgano, con la cual se busca la concertación de un nuevo texto de reforma de la salud como resultado de mesas de diálogo nacional.

De acuerdo con lo aprobado, estas mesas de diálogo estarían abiertas a la participación ciudadana, política, organizaciones del sector y demás interesados; donde se garantizaren los principios de participación, consenso y legitimidad de un proyecto tan importante para el país como lo es la reforma al sistema de salud.



Sin embargo, todavía no se tiene claro cómo operaría esta subcomisión de cara a las sesiones que ya están agendadas en Plenaria de la Cámara para discutir la reforma. Tampoco se tenía la certeza de si con la creación de una subcomisión la reforma entraría de nuevo al "congelador" legislativo. No obstante, hasta el momento se ha anunciado que la discusión de la reforma retomará su curso en Plenaria de la Cámara este martes 5 de septiembre.



En medio de este contexto, la encuesta reveló que la región Pacífica registra una mayor cantidad de población que está en concordancia con el proyecto de ley con un 56 %. Por otro lado, la región Oriental reporta un 68 % de negativa ante la idea de que se reforme el sistema de salud en Colombia.

