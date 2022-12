El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 26 menores de edad heridos por pólvora solo en Navidad. Según el informe de la entidad, en lo que va de diciembre se han registrado 503 personas heridas, de las cuales 181 son menores de edad. De estos, 16 estaban en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol.



Si bien hasta el momento no se han producido reportes de fallecimientos por esta causa, al menos 49 heridos fueron reportados el 24 de diciembre y 56 personas más el día 25.



En una entrevista previa con EL TIEMPO, Patricia Gutiérrez de Reyes, cirujana de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, explicó que "las quemaduras son eventos catastróficos y son enfermedades de alto costo que tocan la esfera psicológica, laboral, social, familiar y económica de una persona. Son un problema de salud pública".



La mayoría de los casos se han presentado en Bogotá con 55, seguido de Antioquia con 54 y Nariño con 34. Las causas de las lesiones son principalmente quemaduras, laceraciones y contusiones, y se deben al uso de artefactos como totes, voladores, cohetes y volcanes.



"La gente tiende a subestimar este tipo de sucesos. Pensar, por ejemplo, que las “chispitas mariposa” no son peligrosas es un error. He visto niños a los que se les pega una chispita en el pijama de lana o algodón y se queman; sufren lesiones traumáticas o incluso mueren", manifestó la experta quien aseguró que no existe la pólvora segura y que solo debe ser manipulada por gente profesional entrenada para este cometido.



Según Gutiérrez, el hecho de que sigan presentándose este tipo de lesiones en las personas durante las festividades se debe a un problema de incultura y falta de información. "Es un problema al que debemos decirle: NO. No necesitamos este problema en navidad ni en ninguna otra época del año. No importa si pasamos por la pandemia y fue dura, hay otras maneras de divertirse que no sean quemando pólvora porque puede generar accidentes", enfatizó.

