El último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (Unfpa) reveló que en 2022 cerca de la mitad de todos los embarazos en el mundo, que suman 121 millones cada año, no son deseados.



Ante esta realidad, la directora ejecutiva de la organización, Natalia Kanem, manifestó que las cifras “representan un fracaso mundial en la defensa de los derechos humanos básicos de las mujeres y las niñas”, puesto que se estima que al menos 257 millones de mujeres a nivel global no utilizan métodos anticonceptivos modernos y seguros.



(Le puede interesar: ¿Cómo acceder a métodos anticonceptivos gratis?)

En Colombia, el panorama tampoco es alentador. De acuerdo con un informe del Dane sobre embarazo infantil y adolescente, de los 612.228 nacimientos registrados en Colombia en 2021, 18,2 por ciento corresponden a embarazos de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.



Aunque gran parte de las opciones de anticoncepción están cubiertas por el sistema de salud y existe una amplia gama de métodos disponibles que se adaptan a diversas necesidades y preferencias, entidades sanitarias como Profamilia han identificado que la mayoría de los casos registrados de embarazos adolescentes y no deseados están vinculados con violencia sexual, relaciones de poder y otras violencias basadas en género.

Facebook Twitter Linkedin

Métodos anticonceptivos Foto: iStock

“Queremos generar un cambio de paradigma en cómo se abordan los temas de salud y derechos, estableciendo un nuevo estándar en la educación y el diálogo abierto. Hacemos un llamado a la acción urgente y necesaria, pues con cada decisión informada, nos acercamos a un futuro donde las niñas, niños, jóvenes y adolescentes puedan vivir su sexualidad de manera libre, segura e informada”, manifestó Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, en el marco del día mundial de la anticoncepción que se celebra cada 26 de septiembre.



La percepción del Unfpa no está alejada de esta situación. El informe global destacó que la desigualdad de género y el estancamiento del desarrollo generan altas tasas de embarazos no deseados. Asimismo, existen factores que acrecientan estos escenarios como la falta de atención médica, los anticonceptivos que no se adaptan a las circunstancias de la mujer, las normas dañinas que rodean a las mujeres y controlan sus propios cuerpos, la violencia sexual y la coerción reproductiva, así como el sentimiento de vergüenza que experimentan las pacientes con respecto a los servicios de salud.



Lo cierto es que el acceso a métodos anticonceptivos es un pilar esencial para la planificación del futuro de los jóvenes. Los anticonceptivos no solo permiten tomar decisiones fundamentadas y responsables sobre la salud sexual y reproductiva, también brindan la libertad de diseñar un plan de vida de acuerdo con metas a corto y largo plazo.



No obstante, la relevancia de los anticonceptivos va más allá de la planificación familiar. Expertos destacan la importancia de continuar implementando una educación sexual integral, particularmente en los sectores más vulnerables para aumentar la receptividad, aportar en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la reducción de cifras de salud pública como el embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, salud materna y del feto, entre otras.



En consecuencia, el informe del Unfpa hace un llamado a los tomadores de decisiones y a los encargados de los sistemas de salud para que ayuden a prevenir embarazos no deseados al mejorar la accesibilidad, la aceptabilidad y las opciones anticonceptivas, al tiempo que insta a políticos y líderes comunitarios a empoderar a las mujeres y las niñas para que tomen decisiones afirmativas sobre sexo, anticoncepción y maternidad.



(Le puede interesar: ¿Qué tan efectivas y recomendables son las pastillas anticonceptivas?)



Quizás con estas medidas las mujeres y las niñas podrán contribuir plenamente a la sociedad con las herramientas, la información y el poder para decidir por sí mismas si tener hijos o no.



“Al poner el poder de tomar esta decisión tan fundamental directamente en manos de las mujeres y las niñas, las sociedades pueden garantizar que la maternidad sea una aspiración y no una inevitabilidad”, concluyó la directora del Fondo de Población.

El dilema de los métodos masculinos

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) asegura en su informe que actualmente existe una base de datos con todos los métodos anticonceptivos masculinos en fase de estudio o desarrollo, y existen más de 40 opciones.



Entonces, ¿por qué seguimos sin mejores opciones de anticoncepción para los hombres? En palabras de Logan Nickels, un investigador de la organización estadounidense Male Contraceptive Initiative, “el hecho de que la sociedad haya determinado que la reproducción es cosa de mujeres tiene mucho que ver con esto: la carga del embarazo recae sobre ellas”.



No obstante, los estudios indican que, en muchos países, la población masculina ha mostrado interés por los anticonceptivos para hombres. En 2002 se realizó una encuesta a 9.000 individuos de nueve países y más del 55 por ciento de ellos dijo estar dispuesto a utilizar un producto nuevo de este tipo. En los Estados Unidos, un estudio de 2019 en el que participaron 1.500 hombres comprobó que, de todos aquellos que preferían evitar un embarazo, el 60 por ciento quería que se comercializara un nuevo anticonceptivo masculino.



(Le puede interesar: Casi la mitad de los embarazos en el mundo no son planeados, según estudio)



Pese a estos datos, la industria farmacéutica mundial no ha logrado hacer progresos en este campo. Y es que, según destaca el informe del Fondo de Población, para que un producto de estos pueda ser competitivo en el mercado, tendría que ofrecer el mismo nivel de protección que los mejores productos para mujeres.



Asimismo, las dificultades no se limitan a la esfera de la investigación farmacéutica. Desarrollar nuevos métodos anticonceptivos exige financiación y una labor de estudios de campo, promoción y distribución. La falta de apoyo puede repercutir negativamente, incluso con métodos que han demostrado ser eficaces.

REDACCIÓN SALUD

Más noticias de Salud