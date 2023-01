El ajo es considerado uno de los alimentos más saludables y con mayores propiedades nutricionales que benefician al ser humano, al contar con más de dos mil componentes activos, entre los que destacan diversos aceites esenciales, quercetina, fructosanos, compuestos de azufre, así como una invaluable variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes.



Es una especie que pertenece a la familia Liliaceae (comprende alrededor de 600 especies), originaria de Asia central. Desde tiempos inmemoriales se utilizan para uso culinario como por sus propiedades terapéuticas.



Se caracteriza por su potente sabor, pero cumple con un papel protagonista en la dieta y contribuye a reducir la sal que empleamos en los platos que comemos a diario.



Tiene micronutrientes como el manganeso, la vitamina B6, la vitamina C y el selenio, y es bajo en calorías. Es rico en polifenoles y otras sustancias antioxidantes. El bulbo de ajo incluye alrededor de un 1 % del aminoácido azufrado aliína, que se convierte en alicina (o disulfuro de dialilo) cuando se machaca.



Por sus múltiples propiedades ha sido explotado con fines medicinales y para remedios naturales, muchos de ellos hechos en casa. Sin embargo, sus beneficios en ayunas es un tema del que se ha hablado durante años, sobre todo, en las mujeres.



Si bien es cierto que este alimento tiene beneficios tanto para la mujer como para el hombre, es en ellas más conocida su vinculación a los beneficios en la salud.



Y aunque no haya hasta ahora una evidencia científica de cuándo es el mejor momento para consumirlo, algunos aseguran que en ayunas o por las noches es lo más recomendable.



Lo único cierto es que su consumo, de manera regular, de forma cruda y lo más fresco posible, puede ayudar al sistema inmunológico y beneficiar de otras maneras. Aquí le contamos algunos beneficios.

Foto: iStock

Baja el colesterol y triglicéridos

De acuerdo con expertos, "gracias a las propiedades hipotensoras, hipolipemiantes, depurantes y antiinflamatorias del ajo, se ha demostrado que su consumo regular ayuda a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos del organismo".



Muchos aseguran que consumir un ajo en ayunas ayuda también a aumentar los niveles de colesterol bueno (HDL) en la sangre.



Previene y combate las enfermedades cardiovasculares

Otro de sus principales beneficios es que disminuye el riesgo de sufrir problemas de presión arterial.



Esto, de acuerdo con un estudio publicado por la revista científica Molecular and Cellular Biochemistry, en el que se recomienda su consumo para prevenir ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Combate malestares gastrointestinales y la inflamación

Debido al disulfuro de dialilo y a sus beneficios antibióticos y antibacterianos,

el ajo ayuda a combatir la inflamación, por lo que alivia las molestias causadas por la fermentación de los alimentos en el intestino, mismos que provocan flatulencias o dolores.

Regula niveles de azúcar

El ajo potencia las funciones del hígado y del páncreas, gracias a que estimula el desarrollo de la insulina en el organismo.

Ayuda con las enfermedades respiratorias

Gracias a sus propiedades antibacteriales, antibióticas y antiinflamatorias, el ajo es ideal para combatir enfermedades respiratorias, sobre todo, los resfriados.



Sus nutrientes ayudan a descongestionar las vías respiratorias y combate de forma natural los microorganismos en los pulmones.

Ayuda a la pérdida de peso



Sus múltiples propiedades contribuyen a regular el metabolismo porque estimula los ácidos gástricos, lo que a su vez también contribuye a bajar de peso.