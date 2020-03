El aislamiento preventivo: 12 respuestas a las preguntas más comunes

A través de la resolución 380 del 10 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud decidió que las personas que entren al país provenientes de China, Italia, España y Francia se tendrán que someter a un periodo de aislamiento preventivo de 14 días en sus sitios de residencia, para los colombianos, y en el lugar de hospedaje, para los extranjeros.

La medida que entra en vigor desde este mismo miércoles se fundamenta en la necesidad de fortalecer la etapa de contención del nuevo coronavirus y dada la

expansión exponencial de casos y muertes que ha tenido foco en estos países.



De acuerdo con Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, para el efecto los viajeros deben ser avisados por las aerolíneas al menos con cuatro horas de anticipación para que además de conocer la medida realicen los ajustes necesarios al ingreso al país o, en su defecto, reprogramen sus vuelos.



Este aislamiento se extenderá hasta el 30 de mayo, según la resolución, o hasta tanto la dinámica del virus se modifique.



Frente al hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado esta situación como una pandemia, es importante conocer de primera mano y ante la posibilidad cubra a otros países los detalles de esta medida. Para eso, el viceministro Moscoso respondió las siguientes preguntas de lectores de EL TIEMPO.

¿Cómo opera la medida?

Al llegar al país todos los viajeros provenientes de estos sitios deben llenar una declaración impresa en la cual, además de su estado de salud, se referencie el sitio en donde estarán ubicados y sus datos de contacto. Además se les proporcionarán unas instrucciones básicas y líneas de emergencia de las autoridades de salud locales.

¿Dónde será?

Para los nacionales en su sitio de residencia y para los extranjeros donde estén alojados. Hay que insistir que esto es por 14 días.

¿Quién cubre el alojamiento en un hotel?

El lugar donde se hará el aislamiento debe ser cubierto por cada persona, sea nacional o extranjero.

¿Qué pasa si un hotel u hospedaje no deja hacer aislamiento en ese lugar?

Antes de viajar cada persona será informada por la aerolínea de esta medida. Lo ideal es que antes de llegar cada persona avise al hotel sobre su condición y pueda tomar las medidas necesarias.

¿Qué cuidados generales se recomiendan?

Toda persona en aislamiento debe vigilar síntomas relacionados con virus respiratorios y dolores de todo tipo. En caso de que se existan debe consultar de inmediato vía telefónica con las secretarías de salud. Dependiendo de cada caso pueden dirigirse a urgencias y recibir atención en casa.

¿Quién vigilará que se cumpla el aislamiento?

De la misma forma que no se puede vigilar el lavado de manos, se acude a la buena fe y a la responsabilidad, un elemento que todos deben poner sobre la mesa. La vigilancia colectiva, en la que el entorno puede sugerir u obligar a la persona a que se mantenga aislada y avisa si hay síntomas, puede ser una herramienta.



En todo caso, se harán seguimientos telefónicos y las autoridades harán controles en la calle a extranjeros. Quienes no cumplan esta orden deberán pagar multas de 10.000 salarios mínimos legales vigentes y corren el riesgo de ser expulsados.

¿Qué pasa si comparto lugar de aislamiento con otras personas?

Es importante entender que todas las personas en aislamiento deben usar tapabocas cuando departan con otras dentro de su núcleo familiar. Evitar el contacto íntimo, dormir en camas separadas e intentar toda interacción es mandatorio, sobre todo en hogares donde hay adultos mayores.

¿Qué debo decir en mi trabajo? ¿Cuenta como incapacidad?

Los empleadores deben entender las implicaciones de este asunto de interés general. En ese sentido deben dejar en casa a quienes presenten síntomas respiratorios, orientar las funciones hacia el teletrabajo o evitar las reuniones. Se está evaluando con el Ministerio de Trabajo si el aislamiento puede considerarse como una incapacidad desde el plano laboral.

¿Por qué las tripulaciones no deben hacer cuarentena?

Estos profesionales son sometidos de manera permanente a exámenes médicos y en este caso se les hacen pruebas de coronavirus antes de cada vuelo. En el caso de los pilotos no tienen el contacto potencialmente riesgoso con los pasajeros. Además no tienen relación con elementos de uso común que puedan servir para transmitir el virus.



Por otra parte, en los aviones los sistemas de recirculación del aire seco permiten un recambio cada dos minutos. En ese sentido se entiende que el riesgo de exposición para los viajeros está no tanto en la aeronave como en las ciudades donde estuvieron.

¿Por qué no se cancelan los vuelos?

Es una pregunta importante pues se tiene que garantizar el regreso de connacionales que están en estos países con focos de contagio y que hoy representan el 60 por ciento de los viajeros en estas rutas.

¿Puedo hacer conexiones nacionales?

Sí. La persona que llegue a Bogotá para una conexión debe ser el aislamiento en sus ciudades de destino. En caso de escalas deberá usar elementos de protección mientras hace tránsito en el aeropuerto. Habrá salas especiales para ellos.

¿Cómo abastecerse de comida?

Toda persona en aislamiento debe tener tapabocas siempre que tenga contacto con otra persona e incrementar las medidas de protección y autocuidado básicas como el lavado de manos.

