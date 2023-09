En la sociedad existen varias afirmaciones arraigadas sobre el consumo de alcohol que, sin embargo, no tienen fundamentos sólidos. El doctor Carlos Fernández, también asesor médico de EL TIEMPO, aclaró sobre la realidad de estos mitos.



A continuación, presentamos algunas de las más comunes junto con sus respectivas aclaraciones:

Algunos de los mitos que existen sobre este tema

Los aguardientes de América Latina tienen alrededor de 30 grados de alcohol. Foto: iStock

'Tomar de vez en cuando no hace daño': Existe la creencia de que beber solo los fines de semana no afecta la salud, pero esto no es cierto. El daño del alcohol no depende del día de la semana en que se ingiere, sino de la cantidad, frecuencia y velocidad con la que se consume. Grandes cantidades en un solo día representan riesgos significativos.



'Las bebidas suaves emborrachan menos': El impacto del alcohol en el cuerpo no depende del tipo de bebida, sino de la graduación alcohólica y la cantidad consumida. Una bebida suave puede embriagar tanto como una más fuerte si tienen el mismo contenido alcohólico.



'Con un solo trago puedo manejar': Esta afirmación es falsa, incluso pequeñas cantidades de alcohol afectan los reflejos y la percepción del tiempo y espacio, lo que puede tener consecuencias peligrosas al conducir.

'El trago alegra y estimula': En realidad, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Aunque en pequeñas cantidades pueda parecer que desinhibe y alegra, un consumo excesivo conduce a la depresión y al aburrimiento.



Sentir antojos intensos o ansias de beber alcohol es uno de los síntomas claves. Foto: iStock

Mi organismo es resistente al trago... Nunca me emborracho': Desarrollar tolerancia al alcohol es un signo preocupante, ya que indica que el cuerpo necesita cada vez más para sentir los efectos, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud asociados.



'El trago quita el guayabo': Esto es falso, los efectos del alcohol solo se disipan cuando el cuerpo lo elimina, lo cual ocurre a una velocidad aproximada de un aguardiente o un vaso de vino por hora en un hombre de 80 kilos. En las mujeres, este proceso es más lento.



'El alcohol facilita el sexo': El alcohol es un depresor y puede inhibir la respuesta sexual. Aunque en cantidades pequeñas puede generar cierta desinhibición, en exceso tiene el efecto contrario.



'Chile, granos de café y pan engañan el alcoholímetro': Ninguno de estos métodos es efectivo, ya que el alcohol también se elimina a través de la respiración, y el alcoholímetro lo detectará independientemente de los intentos por enmascararlo.



'Tomar con la barriga llena emborracha menos': Si bien el alcohol puede tardar un poco más en ser absorbido si se consume con comida, tarde o temprano, los efectos se harán presentes.



'El aguardiente con ajo es un buen purgante': No hay evidencia que respalde esta creencia, y los efectos del alcohol son perjudiciales para la salud, especialmente en niños.

