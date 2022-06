Durante milenios el ser humano se ha abastecido de la naturaleza para solventar sus necesidades más básicas. Su salud, por ejemplo, ha sido uno de los aspectos más importantes que el hombre ha tenido que tratar con los recursos que le ha brindado su entorno.



Covid-19: se disparan los casos en el país por quinto pico de la pandemia

Sin embargo, desde la aparición de las farmacéuticas y el avance científico que gira alrededor de la industria de la salud, la lucha entre lo natural y lo químico se ha hecho muy fuerte en las últimas décadas.

De todos modos, las prácticas naturales se han mantenido vigentes y algunos estudios ya han empezado a analizar los compuestos de las diferentes medicinas de origen herbal, que han estado en la cultura popular ‘sanando’ a quienes padecen de alguna sintomatología.

La pulpa deshidratada del nopal constituye un material fibroso, cuya función medicinal se basa, como cualquier otra fibra natural, en favorecer el proceso digestivo FACEBOOK

Tal es el caso de la sábila (áloe vera) y el nopal, los cuales han sido usados para diversidad de padecimientos ganándose el apodado de ‘las plantas de los mil usos’ por la variedad de propiedades que ofrecen al cuerpo. Aunque, se han caracterizado por ser componentes altamente beneficiosos para controlar la diabetes y la hipertensión.



Según una investigación de ‘Beneficial effects of Aloe vera in treatment of diabetes: Comparative in vivo and in vitro studies’, que fue usado en animales, el áloe presenta gran cantidad de agentes antioxidantes, que generan una gran reducción de glucosa.



Así mismo, se pudo demostrar que el consumo de gel de áloe durante un periodo de tiempo largo era sumamente beneficioso para reducir los niveles de colesterol malo en la sangre y en personas con síndrome metabólico, una condición que puede derivar en complicaciones cardiacas y diabetes.

La penca de la sábila generan beneficio en la salud de quienes la consumen. Foto: Manuel Álvarez / EL TIEMPO.

De igual manera, un estudio de la revista científica de las Ciencias Agrícolas de México, determinó que el Nopal contiene “propiedades medicinales en el control de la diabetes, como antioxidantes, antivirales, anti cancerígenos y como anticolesterolémico, por lo que es utilizado en la medicina tradicional”.



“La parte medicinal son los ‘cladodios tiernitos’, a los cuales se les he retirado las espinas; estos son posteriormente lavados y cortados, para finalmente licuarlos con agua y consumirlos antes del desayuno. El resultado es una disminución de los niveles de glucosa postprandial”, mencionó el texto.



Así va el acuerdo en la OMC para suspender patentes de vacunas anticovid



Ahora bien, se le recomienda consultar con su médico de confianza antes de consumir cualquiera de las dos plantas, este artículo de EL TIEMPO jamás buscará reemplazar la opinión de un especialista.

Beneficios del áloe y el nopal

Algunos naturalistas especializados, han recomendado preparar un jugo con los dos tipos de plantas para contrarrestar sintomatologías hipertensas y diabéticas, pues puede lograr a llegar a controlarse la presión arterial y bajar los niveles del azúcar.



“Se inició la comercialización de fibra deshidratada de nopal como auxiliar en trastornos digestivos. La pulpa deshidratada del nopal constituye un material fibroso, cuya función medicinal se basa, como cualquier otra fibra natural, en favorecer el proceso digestivo, reduciendo el riesgo de problemas gastrointestinales y ayudando en los tratamientos contra la obesidad “, mencionó el texto.



De esta manera, las plantas son un buen material para poder eliminar toxinas, desechos acumulados en el organismo y puede ayudar a combatir padecimientos asociados a las úlceras.

Este cactus color verde encendido, cuyo interior es una pulpa babosa, es la base de numerosos manjares en la vasta gastronomía mexicana: sopas, ensaladas, asados, mermeladas y hasta golosinas. Foto: Yury Cortez / AFP

