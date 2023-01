Consumir agua de coco puede formar parte de una dieta sana, ya que ayuda a mantenerse hidratado, es baja en calorías y no contiene grasas ni colesterol.



Esto en el caso de que sea agua natural y no embotellada, pues es posible que en una presentación comercial tenga azúcares añadidos.



Se ha popularizado como una alternativa para consumir después de la práctica deportiva pues se le atribuyen varias características como su aporte a la hidratación.



De acuerdo con un blog de Mayo Clinic esto es cierto pues el agua de coco tiene electrolitos naturales, como el potasio, el sodio y el manganeso, pero esas cantidades varían.



Y Kathleen Zelman, directora de Nutrición de WebMD, describió que en un estudio publicado en 2010 en 'Medicine and Science in Sports and Exercise' se demostró que el agua de coco repone los fluidos corporales tan bien como una bebida deportiva típica, y ligeramente mejor que el agua.



Sin embargo, en Mayo Clinic apuntan que "algunas pruebas señalan que el agua de coco se compara con las bebidas deportivas. Pero no hidrata más que el agua sola".



Para la dietista Maxine Smith el agua de coco puede ser útil para consumir tras largas sesiones de ejercicio. Pero señala para la Cleveland Clinic que se debe tener cuidado con su consumo, pues algunas investigaciones preliminares indican que el agua de coco puede reducir la tensión arterial demasiado por su alto contenido en potasio.

El agua del coco se extrae cuando la fruta está más verde, pues al madurar el agua se convierte en pulpa. Foto: 123RF

Sin embargo, para el día a día el agua de coco es una buena alternativa pues al ser una furta con un 94 % de agua es muy saludable.



"Para beberla con fines recreativos, es mejor que no esté azucarada y que no contenga sodio añadido", dice Smith.



Esto pues en las estanterías de varias tiendas el agua de coco embotellada se encuentra con mayor frecuencia.



En ese caso es mejor buscar una opción que en su etiqueta confirme que es 100 % agua de coco y que no contengan azúcares añadidos ni conservantes.

