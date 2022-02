En Internet abundan recetas para adelgazar rápido tomando agua de cáscara de piña: batidos, jugos y té son algunos de los remedios caseros que prometen bajar de peso a quienes los consumen.

Si bien es cierto que esta fruta tiene muchas propiedades, principalmente un alto contenido de fibra, los nutricionistas aseguran que la piña no ayuda a quemar grasa, que es el objetivo de cualquier plan para perder peso.

EL TIEMPO consultó a varios especialistas quienes explicaron el efecto que tiene el agua de cáscara de piña en el cuerpo y por qué no ayuda a adelgazar.



Propiedades de la piña

Como ya se mencionó, la piña es rica en nutrientes y minerales necesarios para el organismo, pues benefician las reacciones bioquímicas del mismo.



De acuerdo con la médica cirujana Dirdi Nariño, Magister en nutrición y metabolismo clínico, este alimento "tiene un alto contenido de fibra dietética, es bajo en sodio, lo cual evita que se retengan líquidos y es buena fuente de potasio, magnesio, vitamina C y B1".

La piña es una fruta con alto contenido en azúcar, especialmente si está madura, pero su alto contenido en fibra evita que la respuesta glicémica sea rápida. Foto: iStock

Además, contiene bromelina, una enzima que ayuda a la digestión, está compuesta en un 85 % por agua y es baja en calorías, "por eso es reconocida como una fruta movilizadora de líquidos que expulsa toxinas por vía digestiva y evita problemas intestinales", destacó Nariño.

¿El agua de piña sirve para adelgazar?

Desde hace varios años, los profesionales de la salud han sido enfáticos en que la mejor forma de consumir la fruta es entera y cruda, pues así se obtienen todos los beneficios nutritivos y la fibra que ésta contiene.

La piña se debe consumir entera, sin cocción y que no sea en concentrados o almíbar porque eleva el consumo de azúcar adicional. Foto: iStock

En cuanto al té o el agua de cáscara de piña, la verdad es que no está relacionada con la reducción de masa corporal. "Este tipo de aguas y bebidas no promueven pérdida de peso ", confirmó la doctora Stephanie Santos Díaz, nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional.



La profesional explicó que lo que experimentan las personas que consumen este líquido es un efecto diurético, que hace que orinen con mayor frecuencia, pero no se elimina la grasa corporal. "Ningún alimento tiene estos beneficios, ni la piña ni el agua son quemadores de grasa, entonces no va a haber una pérdida de peso".



Aspecto con el que concuerda la nutricionista y docente de la Universidad Javeriana, Miriam Lucía Ojeda, quien añadió que "la pérdida de agua al interior del organismo puede dar la sensación de bajo peso, pero en ningún momento es masa grasa, por lo tanto, una vez el individuo se hidrate nuevamente recupera el peso".



Por otro lado, otra de las razones por las que quienes ingieren esta bebida consideran que han bajado de peso es porque la toman en ayunas o antes de cada comida, lo que hace que consuman menos alimentos.

No existe ningún brebaje que sea mágico y ayude a bajar de peso FACEBOOK

TWITTER

"Si uno toma líquido antes de las comidas aumenta la saciedad, o sea, el agua ocupa parte del espacio del estómago y cuando va ingerir alimentos va a sentir llenura más rápido. Esto puede llevar a que el individuo pueda disminuir la ingesta de alimentos, pero no es por el agua de piña sino por el consumo de líquido como una estrategia para sentir llenura", aclaró Ojeda.



Así las cosas, la doctora Santos es enfática al señalar que la oxidación de las grasas está condicionada a muchos factores además de la alimentación, como la actividad física, los hábitos saludables y el metabolismo de cada persona.



"Para poder perder peso es necesario tener un plan a largo plazo que este guiado y orientado por un nutricionista que conozca el porcentaje de grasa y el estado nutricional del paciente, pues adelgazar es un proceso que necesita tiempo, no es un milagro, requiere específicamente de grandes cambios en el estilo de vida", subrayó.



¿Qué pasa si tomo mucha agua de piña?

Lo primero que debe saber es que, si bien este líquido no favorece la pérdida de peso, puede ser una opción para mantenerse hidratado, siempre y cuando lo consuma esporádicamente, pues no provoca efectos secundarios en la salud.

No se puede afirmar que tomar agua de cáscara de piña sea malo, pero puede afectar la salud de pacientes con reflujo gastroesofágico. Foto: iStock

"Si las personas quieren estar hidratadas, pueden consumir estas bebidas de vez en cuando, pero lo mejor para hidratar y mantener el cuerpo en una buena condición es el agua", resaltó la profesional Stephanie Santos Díaz.



Asimismo, el agua de cáscara de piña puede beneficiar el tránsito intestinal, es decir, "asegura que se evacuen las heces de manera adecuada, al dar cuando se va al baño esa sensación de 'evacuación completa', gracias al alto nivel de fibra dietética soluble e insoluble que contiene", resaltó la cirujana Dirdi Nariño.



Sin embargo, no se recomienda su consumo para las personas con problemas como el reflujo gastroesofágico o la gastritis. "No podemos hablar que el líquido de la piña o que el agua de cualquier otra cosa puede ser nocivo, pero si la persona sufre de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, puede ejercer más presión en las paredes gástricas, puede tener una disminución en el tono del esfínter esofágico y puede llegar a tener más reflujo", advirtió la docente Miriam Lucía Ojeda.

Muchos de los remedios que son con agua pueden hacer que la gente se sienta mejor porque se están hidratando, pero no son una sustancia mágica que adelgace FACEBOOK

TWITTER

De tal forma que, antes de decidir tomar ésta u otras aguas de frutas o verduras, consulte a un profesional, pues es importante conocer su metabolismo y estado de salud para poder determinar si la puede o no consumir.



"Antes de tomar agua de limón, de apio o de bicarbonato con limón, recordemos que todo debe tener una medida y esa medida no la ponemos nosotros mismos sino un médico. Algunos tenemos hipertensión, gastritis o tomamos medicamentos que pueden verse interferidos por un ph muy acidificado o muy alcalinizado. Hay personas que se han intoxicado por haber tomado agua de apio todos los días, durante meses, porque tenían alteraciones de base en su hígado y no lo sabían", concluyó Nariño.



Recomendaciones al cocinar el agua de cáscara de piña

Si va a tomar té de la cáscara de piña tenga en cuenta que en procesos de calentamiento los nutrientes de la fruta, sobre todo la bromelina, se alteran, ocasionando que no produzcan los efectos adecuados en el cuerpo.



"El calentamiento puede llegar a alterar la función de la bromelina porque las enzimas se denaturan en temperaturas altas. Además el magnesio y la vitamina B y C también se alteran porque son muy hidrosolubles", manifestó Ojeda.

Recuerde asesorarse por un profesional antes de tomar la decisión de tomar té de piña u otras infuciones. Foto: Juan Diego Buitrago. El Tiempo.

Por su parte, la doctora Nariño dio las siguientes recomendaciones:



- Realice la preparación con una piña que este en maduración, no totalmente madura ni que esté por echarse a perder o verde.



- Realice una cocción lenta, recuerde que la bromelina se degrada a más de 60 grados de temperatura y el punto de ebullición del agua es a 100 grados.



- El agua se puede conservar refrigerada por máximo 48 horas.

