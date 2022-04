A menudo es común escuchar sobre los beneficios de tomar agua de apio a diario, principalmente, para bajar de peso o ayudar a la digestión. Sin embargo, es importante recalcar que no es un alimento quemador de grasa y que hay muchas preparaciones para aprovechar todas sus propiedades.

"El apio tiene un bajo contenido energético, es decir, un bajo contenido de calorías y también tiene un alto contenido de agua. En cuanto a vitaminas, su aporte es muy poco... pero contiene potasio, que es bueno para el funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso, y tiene antioxidantes", explicó la nutricionista dietista Stephanie Santos Díaz a EL TIEMPO.

Además, según lo recopila la Fundación Española de Nutrición, cada 100 gramos de apio contiene 1.3 gramos de proteína, 1.3 gramos de hidratos de carbono, 1.8 gramos de fibra, 95.4 gramos de agua, 55 miligramos de calcio, 128 miligramos de sodio, 341 miligramos de potasio y 32 miligramos de fósforo.



El apio se asocia al buen funcionamiento del sistema digestivo y cardiovascular. Foto: iStock

Adicionalmente, según la nutricionista y dietista Maritza Gómez este alimento tiene "una amplia gama de compuestos bioactivos como los flavonoides, que se han asociado a reducción del deterioro cognitivo y a la prevención de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc.".



En cuanto la infusión de hojas y tallos de apio, la profesional explica que esta bebida ofrece efectos antioxidantes, diuréticos y digestivos, gracias a los flavonoides como el glucósido de apigenina y la luteolina. Sin embargo, no se debe exceder su consumo.



Al respecto, la doctora Santos explica que beber agua de apio no es malo y de hecho ayuda a la hidratación, pero tampoco representa un beneficio adicional diferente a si se come crudo o cocido, que es la mejor forma para ingerirlo.



"Se debe tener presente que es importante lavar muy bien este vegetal porque muchas veces está expuesto a pesticidas, entonces es importante lavarlo para eliminar esas sustancias y restos de tierra. Se puede consumir en ensalada, entero, puede picarse o también puede cocinarse en una crema o en un puré", aconsejó Santos.

Las personas con algún tipo de enfermedad deben consultar con su médico, pues el consumo excesivo y constante de agua de apio puede ocasionar problemas de salud. Foto: iStock

En cuanto a las proporciones, la Universidad de Harvard recomienda una porción de dos a tres palitos de apio al día, acompañados de otros alimentos ricos en vitaminas y minerales, sean frutas o verduras, como las manzanas, las fresas, los duraznos, el aguacate, el brócoli, el repollo, las coles de bruselas, la lechuga, el coliflor, entre otros.

Una dieta saludable incluye cinco porciones de frutas y verduras. Foto: iStock

En total, según la academia estadounidense, las personas deberían consumir dos porciones de frutas y tres de verduras al día para tener una buena salud, especialmente, para mantener la vitalidad del corazón y los vasos sanguíneos.



"Un solo alimento o preparación no garantiza una buena salud, para ello se debe mantener un conjunto de hábitos saludables como una alimentación balanceada, la practica de ejercicio regular, pensamientos positivos, adecuado sueño y descanso, entre otros", concluyó la doctora Gómez.



Frente a las contraindicaciones, como con cualquier otro alimento, es importante que consulte con un profesional de la salud si puede consumir apio, en qué presentación y en qué cantidades. Por lo general, son las mujeres embarazadas y los niños son quienes deben tener un mayor control frente a la ingesta de esta hortaliza.

