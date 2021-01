Agencia europea da visto bueno a vacuna de Moderna contra covid-19

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dio luz verde este miércoles a la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica estadounidense Moderna, la segunda que se podría aprobar contra la enfermedad para su uso en la Unión Europea, después de la de Pfizer y BioNTech.

“La EMA recomendó conceder una autorización de comercialización condicional para la vacuna covid-19 de Moderna para prevenir la enfermedad de coronavirus 2019 en personas a partir de los 18 años”, indicó la agencia con sede en Ámsterdam en un comunicado.



La EMA “por consenso” la consideró lo suficientemente segura y eficaz como para que la Comisión Europea le otorgue una licencia de uso condicional.



(Lea también: Colombia autoriza el uso de vacuna de Pfizer contra covid-19)



En concreto, el comité de medicamentos humanos (CHMP) concluyó de forma positiva su evaluación de todo el paquete de datos compartidos por Moderna, que incluía información sobre el proceso de producción, la calidad, la composición y los datos del ensayo clínico llevado a cabo por la farmacéutica.



Los científicos analizaron los resultados de un ensayo clínico con 30.400 voluntarios que permitió establecer que la vacuna de Moderna tiene un 94,1 por ciento de efectividad en la prevención de covid-19 en comparación con un placebo, con un rendimiento ligeramente mejor en adultos jóvenes en comparación con los ancianos.



"Esto garantizará a los ciudadanos de la UE que la vacuna cumple con las normas de la Unión Europea (UE) y establece las salvaguardias, los controles y las obligaciones que sustentan las campañas de vacunación en toda la UE”, asegura la EMA sobre la evaluación “a fondo” de todo el paquete de datos compartido por el fabricante.



El respaldo de la EMA es el paso previo a que la Comisión apruebe la Autorización de Comercialización Condicional (CMA, en sus siglas en inglés) para Moderna, convirtiendo su vacuna en la segunda que podrá usarse en los países europeos después del fármaco de Pfizer/BioNtech, autorizado el 21 de diciembre.



(Consulte: Que no. Las pruebas PCR no pueden causar daño cerebral)



La presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, aseguró, minutos después de anunciarse el respaldo de la EMA, que ahora que los científicos europeos han considerado que la vacuna de Moderna es “segura y eficaz”, Bruselas está ya “trabajando a toda velocidad para aprobarla y ponerla a disposición de la Unión Europea”.



En un comunicado, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, subrayó que “esta vacuna nos brinda otra herramienta para superar la emergencia actual” y su aprobación en poco menos de un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia es “testimonio de los esfuerzos y el compromiso de todos los involucrados”.



La agencia recuerda que el ensayo clínico llevado a cabo en unas 30.000 personas -la mitad recibió la vacuna y el resto un placebo- mostró que este fármaco desarrollado por Moderna fue “eficaz para prevenir la covid-19 en adultos a partir de 18 años”.



(Tal vez le interese: Esto es lo que debe saber sobre las pruebas PCR para entrar a Colombia)



Esta vacuna se administra en dos inyecciones en el brazo, con 28 días de diferencia entre la primera y la segunda, y los efectos secundarios más comunes detectados fueron generalmente leves o moderados, y mejoraron unos días después de la vacunación, asegura.



Las reacciones más frecuentes a esta vacuna de Moderna, que la empresa deberá seguir vigilando a medida que se use en toda la UE, incluyen dolor e hinchazón en el lugar de la inyección, cansancio, escalofríos, fiebre, ganglios linfáticos inflamados o sensibles, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, náuseas y vómitos.

AFP y EFE