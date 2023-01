Investigadores australianos han observado que un simple aerosol nasal reduce significativamente los ronquidos y las dificultades respiratorias en los niños, lo que además ha limitado a la mitad el número de niños que deben ser operados de vegetaciones para extirparles las amígdalas.



(Siga leyendo: La neumonía causa el 15% de las defunciones de niños en todo el mundo)

La investigación, dirigida por el Murdoch Children's Research Institute y publicada en 'JAMA Pediatrics', ha observado que un aerosol nasal de solución salina (agua salada) era tan efectivo como un aerosol nasal con esteroides antiinflamatorios para aliviar los trastornos respiratorios del sueño en los niños después de seis semanas de tratamiento.



Los hallazgos indicaron que ambos aerosoles nasales eliminaron los síntomas mientras dormían en aproximadamente el 40 por ciento de los casos y aquellos evaluados por un cirujano que necesitaban extirpación de amígdalas y/o adenoides se redujeron a la mitad. El ensayo aleatorio controlado "MIST" de los aerosoles involucró a 276 niños, de 3 a 12 años de edad, y se llevó a cabo en The Royal Children's Hospital y Monash Children's Hospital.



La amigdalectomía es la cirugía pediátrica electiva más común para niños en Australia, con más de 40.000 realizadas cada año. Comúnmente utilizado para tratar los ronquidos de los niños, el procedimiento es costoso, doloroso y una carga significativa para los recursos del hospital.



La doctora Alice Baker de Murdoch Children's ha señalado que los niños normalmente esperan más de un año en el sistema público para una cirugía para extirpar las amígdalas y las adenoides, lo que provocó la necesidad de buscar un tratamiento alternativo para los trastornos respiratorios del sueño. Además, recuerda que hay a algunos niños a los que les extirpan las amígdalas y las adenoides innecesariamente.



(Lea también: Cada 45 segundos fallece un niño menor de cinco años por neumonía en el mundo)



"Los aerosoles nasales funcionan limpiando la nariz y/o reduciendo la inflamación no solo en la nariz, sino en toda la parte posterior de la garganta hasta las adenoides y el tejido amigdalino para aliviar los síntomas", afirma Baker.



Los ronquidos y las dificultades para respirar durante el sueño afectan a alrededor del 12 por ciento de los niños y pueden causar problemas significativos a largo plazo que afectan la función cognitiva, el comportamiento y la salud cardiovascular.



La profesora asociada de Murdoch Children's, Kirsten Perrett, ha afirmado que el estudio ha encontrado que un número considerable de niños con trastornos respiratorios del sueño podrían ser manejados inicialmente por su médico de cabecera y es posible que no requieran derivación a servicios especializados como se recomienda actualmente.



"Una gran proporción de niños que roncan y tienen dificultades para respirar podrían ser manejados con éxito por su médico de atención primaria, usando seis semanas de un aerosol de solución salina intranasal como tratamiento de primera línea", señala.



"Usar este tratamiento más económico y fácilmente disponible aumentaría la calidad de vida de estos niños, reduciría la carga de los servicios de especialistas, disminuiría los tiempos de espera de la cirugía y reduciría los costos hospitalarios", añade.



Stephen Graham y Emily Tuner-Graham han explicado que su hijo, Thomas, de 7 años, ha dejado de roncar y ya no necesita que le extirparan las amígdalas desde que participó en el ensayo.



"Desde los tres años de edad, Thomas comenzó a roncar y nos preocupaba que eventualmente necesitara cirugía. Antes de unirse al ensayo, un especialista recomendó que le extirparan las amígdalas. Es un gran alivio que, con solo usar un aerosol nasal, sus dificultades respiratorias hayan desaparecido", señalan.

Más noticias de Salud