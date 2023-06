La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y la Asociación Nacional de Servidores Públicos de Entidades de la Seguridad Social Integral (Asoness) logaron un acuerdo en torno del pliego de peticiones que presentó a nombre de los empleados afiliados a esa organización y en beneficio de los servidores públicos de la entidad.



(Lea también: 'No me interesa discutir apreciaciones de la reforma con quienes no la quieren')

"La negociación se desarrolló dentro de un ambiente de cordialidad y respeto, a través de un diálogo concertado y constructivo", señaló la entidad.

En entrevista con @ELTIEMPO, el director de la @AdresCol, Félix León Martínez, habló sobre la capacidad de la entidad y la reforma a la salud. 🗞️ https://t.co/mnjO0wtLYn pic.twitter.com/HfU7UQatbC — ADRES (@AdresCol) June 9, 2023

El director general de la Adres, Félix León Martínez Martín, celebró el buen momento de las relaciones laborales que actualmente se viven al interior de la entidad, lo que, entre otras, asegura, facilitó la negociación del pliego de los trabajadores con beneficios en materia de bienestar social y laboral.

Facebook Twitter Linkedin

Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Foto: Minsalud

(Lea también: El giro directo a las IPS se aprobó en el PND: ¿cómo quedó finalmente?)

Entre los diferentes acuerdos pactados por la Adres y Asoness se destacan:

Beneficios e incentivos para aquellos servidores que usen bicicleta (mecánicas y eléctricas) o patineta para atender su jornada de trabajo. Jornadas de capacitación para prevenir y evitar el acoso laboral. Espacios de participación y divulgación de información sindical. La Adres buscará descuentos especiales para los servidores públicos en los servicios que presta la Caja de Compensación Familiar. La Adres podrá destinar recursos para capacitación y profesionalización de los servidores públicos. Permisos remunerados para la realización de diligencias personales y para espacios de integración. Participación de los trabajadores en la escogencia de las actividades de bienestar social. Mantenimiento del teletrabajo en su fase de prueba piloto y realización de un estudio técnico para analizar esta modalidad de trabajo en su fase actual y su posibilidad de preservarla.

El pacto tiene una vigencia de dos años: periodo 2023 – 2025.

UNIDAD DE SALUD