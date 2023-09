Desde el pasado 29 de agosto, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y el Gobierno se reúnen en distintas mesas técnicas para abordar el problema de financiamiento que atraviesan y que pone en peligro la obtención del derecho a la salud para los pacientes.





Dichas mesas técnicas, abordan en líneas generales dos puntos: una con el objetivo de conciliar las cuentas frente a los servicios que no están incluidos en el Plan Básico de Salud (No PBS) y las deudas que se tienen, en la cual participa la Adres; y otra para discutir la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir lo que recibe cada EPS por afiliado, donde participa el Ministerio de Salud.

Reunión entre las EPS y el Gobierno mediada por la Defensoría del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo

En entrevista con EL TIEMPO, Félix León Martínez, señaló que en el caso de las mesas técnicas en las cuales han participado y liderado, hay plena coincidencia en las cifras que ellos tienen y las que tienen las EPS.

“Con las 6 EPS que llevamos del régimen contributivo hay plena coincidencia en las cifras que nosotros tenemos. Hay plena claridad en las cuentas. Aclarando que hay algunos recursos que no están disponibles en la Adres, porque no tienen presupuesto. Están en el Plan de Desarrollo, pues el Gobierno dijo que los iba a proveer por esa vía. Obviamente, la Adres no puede dar razón de esos asuntos que no tiene directamente a cargo hasta que lo resuelva el Ministerio de Hacienda”, resaltó Martínez.

El pasado 29 de agosto se instalaron las mesas técnicas para atender las dos grandes problemáticas planteadas por los actores del sector salud. Foto: Minsalud

De acuerdo con el funcionario, hasta ahora no ha habido ninguna dificultad en las reuniones, aunque sí es cierto que se ha manifestado la falta de presupuestos para finalizar el año, sin embargo, eso no depende de ellos sino del Gobierno Nacional, pues la Adres como tal solo se encarga de girar los fondos y no de gestionar de donde vienen.

“De modo que todo está en estado de trámite normal, el Adres no tiene deudas. Lo que ellos (las EPS) llaman deudas son recursos que no dependen de la Adres y que tienen que llegar del Ministerio de Hacienda algún día, pero que no compete a la Adres la responsabilidad de hacerlos efectivos mientras no haya la norma o el presupuesto”, dijo el funcionario.

En ese sentido, enfatizó, no depende de ellos encontrar esos recursos, por lo que esa no es una solución que puedan ofrecer en las mesas técnicas, lo que sí es cierto, asegura Martínez, es que la Adres es una de las entidades con mayor ejecución presupuestal del Estado, lo que demuestra su eficiencia en los pagos.

“Hace tres meses (las EPS) lloraban porque no había presupuesto para los meses de agosto, septiembre y octubre. Ya llegó la adición presupuestal y se ejecutó. Estamos pagando presupuestos máximos. Es el trámite normal que tienen los trámites presupuestales que pasan por distintas vías. Unas salieron por adición presupuestal, de allí llegaron presupuestos máximos. Otras, que vienen de la emergencia social de covid, están pendientes y el Gobierno anterior decidió asumirlas por deuda pública, pero no nos han dado el actual Ministerio de Hacienda cuál va a ser el mecanismo para el reconocimiento de esas deudas. De modo que sí, no dependen de la Adres algunos aspectos”, finaliza Martínez.

Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Foto: Minsalud

La otra semana habrían resultados de las mesas técnicas

Según le explicó a EL TIEMPO, Ana María Vesga, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio de las EPS del régimen contributivo, esta semana se espera que termine la discusión alrededor de la insuficiencia de la UPC y la próxima semana el punto de las cuentas y deudas No PBS.

En ese sentido, se espera que el Gobierno y las EPS entreguen la otra semana resultados de estos espacios de concertación que tienen como objetivo enfrentar la grave crisis financiera que tiene en jaque a estas empresas.

“Esperamos que en ambos casos, tanto en lo que refiere a la revisión de insuficiencia como el reconocimiento y conciliación de las cuentas en el No PBS, permitan resolver, no solamente la coyuntura de caja que se presenta para las EPS, sino también, de fondo, el des financiamiento estructural que está afectando de manera sistémica toda la prestación de los servicios de salud con grave afectación a los usuarios”, agregó Vesga.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD