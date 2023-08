Este martes se conoció una nueva denuncia que empaña la gestión de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Según un documento presentado por el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, la entidad pasó de auditar 56.673 reclamaciones en junio de 2022 a solo 5 en 2023. Es decir, perdió casi que por completo su capacidad de auditoría en casos de reclamaciones por SOAT.



Reclamaciones y recobros SOAT en los primeros seis meses de este año y los primeros seis meses del año anterior. Foto: Andrés Forero

Pero no solo eso, en general la entidad ha visto una caída frente a las cifras vistas el año pasado. En los primeros seis meses de 2022 se auditaron 304.394 reclamaciones, mientras que en la misma este año solo se ha logrado auditar un total 22.084 reclamaciones.

Estas reclamaciones, que responden en su mayoría a cobros SOAT que se hacen a la Adres, no han disminuido en su número, sino en la capacidad de la entidad de gestionarlas. De hecho, a junio de este año hay 322.244 reclamaciones sin ser auditadas, es decir mientras que el año pasado hubo en el primer semestre 304.394 reclamaciones auditadas, sin que quedara alguna pendiente, este año hubo 344.328 pero apenas se logró auditar el 6,4 % de esas reclamaciones.

Los cambios en las reclamaciones SOAT

Allí es clave señalar que antes de diciembre del año pasado la Adres ya tenía que hacerse cargo de la auditoría y pago de todas aquellas atenciones derivadas de accidentes de tránsito que involucraran a vehículos no SOAT y vehículos fantasma.

Sin embargo, el año pasado eso cambió gracias al decreto 2497 de 2022, que ayudó a disminuir el valor del SOAT. En dicha norma se definió que la Adres ahora también tiene que pagar en el caso de los vehículos que se vieron beneficiados con la tarifa diferencial del SOAT.

Según el decreto la Adres cubrirá los servicios prestados como consecuencia de un accidente de tránsito en el cual el vehículo involucrado no se encuentre identificado o no esté asegurado con el SOAT, en un valor máximo de 800 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Así mismo, será la Adres la entidad que cubra los gastos cuando los servicios prestados superen los 300 salarios mínimos legales diarios vigentes, como consecuencia de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del SOAT y haga parte del rango diferencial por riesgo precisado en la medida.

Sin embargo, desde hace varios meses el representante Forero viene denunciando que la falta de auditores afectó esa capacidad de gestión que antes tenía la Adres y que ahora, que se le asignaron más responsabilidades, la ha perdido.

Andrés Forero, Representante a la Cámara por el Centro Democrático Foto: Sergio Acero / El Tiempo

“Desastrosa la Adres. Pasó de auditar 56.673 reclamaciones en junio de 2022 a solo 5 en 2023. Y pensar que la reforma pretende que esta entidad -con este esquema de pagos de compra abierta- se haga cargo de todo el sistema. De aprobarse esa chapuza la crisis será inevitable”, señaló Forero.

Faltan auditores en la Adres

De acuerdo con el representante, en diálogo con EL TIEMPO, esto se debe a que la Adres actualmente no cuenta con la cantidad de auditores necesarios para el flujo de trabajo administrativo que debe realizar, esto porque aunque el Gobierno anterior dejó estructurada la licitación para escoger a los auditores, el nuevo Gobierno no la adjudicó.

Esto porque aunque se necesitaban 233 auditores para revisar los cobros y poder desarrollar los procesos administrativos de los desembolsos a las clínicas y hospitales, el dieciséis de febrero solo habían 79 contratados.

Tras hacer revisiones el equipo del representante Forero encontró que a marzo solo había máximo 92 auditores contratados.

“Pero lo grave es que había una auditoría que había sido estructurada por el Gobierno anterior y que estaba previsto que se firmara el 23 de diciembre para que a partir de enero se contara con los auditores suficientes para esas responsabilidades y el día de ayer se declaró desierta. No solamente no se firmó el 23 de diciembre sino que hoy 10 de marzo podemos decir que no va a haber nuevos auditores por esa vía y que seguramente la Adres va a tener que generar un nuevo proceso y eso tomará meses para que pueda adjudicarse”, dijo Forero en marzo este año.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD