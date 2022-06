Dentro del plan de mitigación de los efectos de la pandemia por covid-19 en el sector de la salud, el Gobierno Nacional, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), implementó el mecanismo de activos por emergencia para garantizar que los afiliados que perdieron su empleo o la capacidad de pago tuvieran acceso a los servicios de salud.



De esta manera, la Adres ha reconocido $2,02 billones por el pago del seguro médico de cerca de 6,3 millones de afiliados al sistema de salud bajo la modalidad de activos por emergencia desde el inicio de la pandemia del coronavirus.



“Esta es una población que en el transcurso de los dos años de pandemia perdió en algún momento su empleo o su capacidad de pago. Eso no quiere decir que, en la actualidad, los 6,3 millones de personas cobijados por este mecanismo, continúen sin empleo. La gran mayoría ya recuperó su capacidad de pago y volvió a su estatus de cotizante del sistema de salud habitual”, manifestó Jorge Gutiérrez Sampedro, director general de la Adres.



Este mecanismo arrancó en el 2020 y, con ello, se ha mantenido la continuidad del aseguramiento en salud. Este sistema ha permitido que aquellos que no tenían la forma de pago de la mensualidad de salud, continuaran con los tratamientos médicos y fueran atendidos en caso de contagio de coronavirus.



“Lo más grave en medio de la pandemia del covid-19 era tener personas sin seguro médico, y en caso de requerir atención en salud no pudieran tenerla por temas económicos. Con la modalidad de activos por emergencia eso se evitó. Oportunamente pudimos identificar los usuarios que venían cotizando y empezaron a quedar en mora. De inmediato las EPS cambiaron el estatus de afiliación y la Adres pagó el seguro médico”, aseguró el director de la entidad.



Algunas ciudades en las que la Adres ha reconocido el valor del seguro de salud por emergencia son: Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca y Santander.



“También identificamos personas con estas características de vulnerabilidad en la zona amazónica, Chocó, San Andrés, Putumayo, territorio a donde llegamos garantizando la continuidad de sus servicios médicos”, agregó Gutiérrez Sampedro.



Cabe destacar que el mecanismo de activos por emergencia continuará siendo ejecutado por la Adres hasta el fin de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Una vez la emergencia culmine, aquellas personas en donde persiste la condición de vulnerabilidad y falta de recursos podrán afiliarse al Régimen Subsidiado de Salud.

