La Adres firma convenio con Fasecolda para combatir irregularidades en el Soat

​La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), firmó un convenio con la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), cuyo objetivo es intercambiar información para fortalecer su estrategia de lucha y así proteger de anomalías a los recursos para la atención de las víctimas de accidentes a través del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



Durante una rueda de prensa, Félix León Martínez, presidente de la Adres aseguró que a partir de este convenio se empezarán a implementar acciones para solventar la gran cantidad de reclamaciones que, hasta ahora, desbordan a la entidad.

“Gracias al intercambio de información con Fasecolda estamos dando un paso

importante para meter en cintura a una serie de entidades que han desangrado al sistema de salud por años, acudiendo a prácticas fraudulentas. Varios casos ya han sido presentados a la Fiscalía”, señaló Martínez.



De acuerdo con la entidad, este convenio establecerá bases sólidas para la colaboración y el intercambio de información, abarcando aspectos regulatorios, de

infraestructura, de impulso sancionatorio, operativos y de unificación de criterios y trámites.



Su principal objetivo es mejorar la regulación, impulsar el uso de tecnologías avanzadas, fomentar la transparencia, estandarizar procedimientos y optimizar la

eficiencia operativa, entre otros, como la implementación de estrategias de colaboración para el seguimiento y evaluación continua de las auditorías.



Adicionalmente, facilitará la identificación y prevención de operaciones fraudulentas contra la Adres y las compañías del Soat, como los dobles cobros y las IPS fantasma o fachada.



Según informaron, Fasecolda, en 2023, logró detectar acciones fraudulentas por más de $74 mil millones. En la mayoría de los casos, gracias a la efectividad de los procesos de investigación y auditoría de las compañías del Soat, se logró contener el pago de estas reclamaciones irregulares.



La Adres, por su parte, en el mismo año, expidió más de 21 mil resoluciones –mandamientos de pago-- para recuperar por vía de cobro coactivo más de $161 mil millones de pesos que tuvo que pagar para cubrir accidentes de tránsito causados por vehículos sin Soat y lanzó la campaña “No tener Soat es un mal negocio”.



“Además de la integración tecnológica e intercambio de datos, uniremos esfuerzos para mejorar los casos que se presenten ante las autoridades para acoger el marco normativo que les permita tramitar la realización de investigaciones a las redes de fraude. Nos enorgullece poder colaborar de esta forma organizada y transparente con la autoridad a través del Adres”, expresó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

El contrato del Cisa: se encarga de las reclamaciones

En octubre del año pasado, la Adres ya había advertido que tomaría medidas ante los vehículos fantasma. Según señaló en su momento León Martínez, se empezaría a cobrar a aquellas personas que generen accidentes y no cuenten con Soat vigente. Para eso, la Adres contrató a la Central de Inversiones (Cisa) para que se encargue de dichas reclamaciones.



En aquella ocasión, Martínez explicó que este año avanzaría con los más de 58.000 propietarios que generaron accidentes y no contaban con Soat.



De acuerdo con el director, esta medida no era nueva, pero la gran cantidad de reclamaciones que hay actualmente desbordaron a la Adres y por eso se tuvo que subcontratar a la Cisa para que se encargara de realizar los cobros coactivos.



Se advirtió que, si la persona no tiene cómo pagar, se pasará a los procesos que indican la ley, como embargo de cuentas o activos.



"Hoy la ley le obliga a tener Soat al ciudadano. Y si no lo tiene, le obliga a la Adres a recobrar lo que se gastó en atender a la persona afectada", dijo el año pasado. En promedio, los costos están entre uno y 10 millones de pesos, pero hay cuentas por mucho más que incluso pueden llegar hasta los 74 millones.

