El sistema de recompensa se encuentra en el cerebro y causa una sensación de bienestar con el fin de reforzar la repetición de una conducta y, de paso, facilitar la supervivencia.



Así, se sabe que las sustancias psicoactivas realizan sus efectos en el cuerpo a través del mencionado sistema, generando una sensación de saciedad como cuando se toma agua al tener sed, pero con mayor intensidad.



Conocer a ciencia cierta cuál es el impacto de las adicciones en los hijos y si estas se heredan ha sido uno de los propósitos de las investigaciones en los últimos años, por lo que varios estudios se han dedicado a examinar este asunto.

En tal sentido, los documentos dejan ver que el consumo de drogas como la cocaína produce cambios en el epigenoma que se pueden transmitir de generación en generación.



Se sabe que existen factores genéticos que pueden hacer que una persona sea más propensa a sufrir adicciones. De esta forma, hay algunos estudios con gemelos que muestran que el riesgo de abusar de las drogas es heredable hasta en un 60% de los casos.



Asimismo, algunas pruebas evidencian que algunos cambios que se producen en las marcas químicas que el estilo de vida agrega al genoma (epigenoma) se pueden transmitir a las generaciones posteriores.



Recientemente, investigadores de la Universidad de Fudan (China) publicaron en la revista científica Nature Communications los resultados de un estudio en ratones que explicaría la relación entre los cambios epigenéticos de un consumidor de cocaína y la propensión de sus hijos a tomarla sin control.



También los autores observaron que la heredabilidad de la adicción no depende de mayor o menor consumo, sino de la mayor o menor motivación para buscar la sustancia.





Como el estudio se realizó en animales no se debería pensar en extrapolarlo directamente al comportamiento en humanos. No obstante, los resultados sí coinciden con otras observaciones que se han realizado en investigaciones como problemas de ansiedad en los hijos, memoria deteriorada o déficit de atención.



Además, se ha observado que si la madre consume cocaína antes o durante el embarazo se incrementa la sensibilidad de los hijos a la droga.

