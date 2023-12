Siete consejos para que tenga una relación más saludable con el celular

¿Cuánto tiempo pasa mirando una pantalla todos los días? Según el informe Global Digital Reports, la persona promedio pasa alrededor de siete horas al día en pantallas conectadas a internet. Esa cifra va a ser aún mayor si su trabajo se realiza principalmente frente a un computador.



La mayoría de nosotros usamos en exceso los dispositivos digitales, pasamos demasiado tiempo trabajando o distrayéndonos con teléfonos inteligentes, tabletas, computadores portátiles o incluso auriculares de realidad virtual. Se nos acusa de ser adictos a la tecnología y se nos advierte de los peligros para nuestra salud física y mental.



(Lea también: Consejos para dejar el azúcar en exceso y evitar enfermedades)

Una paradoja significativa aquí es que a menudo nos retiramos al mundo digital para escapar de las tensiones del mundo físico, pero podemos terminar simplemente acumulando otros tipos de estrés digital y físico en el camino.

Como padre, me preocupé hace unos años por el efecto que mi vida digital estaba teniendo en mi trabajo y mi familia. Investigué un poco por mi cuenta, cambié la forma en que usaba mis dispositivos e incluso escribí un libro sobre los peligros de lo que llamo el “infierno digital”.

Sólo en los últimos años se han publicado estudios a largo plazo sobre el tema. Y tomados en conjunto, estos estudios comprenden un cuerpo de conocimiento creciente y significativo, que es difícil de descartar o ignorar: demasiada tecnología puede causar problemas para nosotros los humanos.

Para ser claros, los dispositivos digitales ofrecen beneficios significativos: piense en la conexión, la educación, el entretenimiento.El peligro es cuando este uso excesivo de ellos se vuelve tóxico para nuestra salud.

Investigué un poco por mi cuenta, cambié la forma en que usaba mis dispositivos e incluso escribí un libro sobre los peligros de lo que llamo el 'infierno digital' FACEBOOK

TWITTER

Desde una perspectiva personal, la fatiga visual, el dolor de cuello, la falta de sueño, el estrés, las lesiones por esfuerzo repetitivo de todo tipo y el deterioro de la función de la mano son solo algunos de los síntomas que he tenido a lo largo de los años gracias a mi uso excesivo de pantallas y dispositivos, y la investigación muestra que estoy lejos de estar solo.

Si alguno de estos síntomas lo describe a usted (o a alguien que conoce), o simplemente siente que gran parte de su vida está ocupada con mirar una pantalla, entonces puede encontrar útiles mis consejos sobre cómo recuperar el control de su tecnología.



(Le puede interesar: ¿Qué fruta no se debe comer todos los días? Le contamos)

Estrategias para que el uso de su celular

sea más saludable

1. Deje sus dispositivos digitales conscientemente



Manténgalos fuera de la vista y guárdelos cuando no los esté usando, especialmente por la noche. Desterrarlos del dormitorio, tener un despertador (para que no esté usando la alarma de su teléfono) le permitirá dormir mejor. De igual forma, deje el hábito de ver televisión con su teléfono a su lado. Simplemente concéntrese en una tarea a la vez sin la distracción de otra pantalla.

2. Establezca límites de tiempo de pantalla



Demasiado tiempo frente a la pantalla puede causarle dolores de cabeza. Tenga en cuenta la forma en que usa su tecnología y haga uso de funciones como las notas de voz, que le permiten mantenerse actualizado con la comunicación sin mirar una pantalla durante mucho tiempo.

3. No permita distracciones digitales



La interrupción constante puede inducir estrés físico y mental. Desactive las notificaciones y alertas cuando quiera enfocarse completamente en una tarea y mantenga su teléfono fuera de su escritorio. La investigación muestra que tener su teléfono cerca, incluso si no está zumbando o sonando e incluso si no está prendido, puede dañar su rendimiento.

4. Programe un tiempo libre digital adecuado

La depresión y la ansiedad son uno de los resultados de la sobrecarga digital. Así que alejarse de su mundo digital por un tiempo es importante. Dé un paseo por la naturaleza, lea un libro, salga a montar en bicicleta. En realidad, cualquier cosa que lo aleje de las pantallas por un tiempo.



(Lea además: Ejercicio físico: ¿cómo ayuda a la salud mental cuando se realiza de manera regular?)

5. Haga que las pantallas sean más amigables para los ojos



El uso excesivo de la pantalla puede forzar nuestros ojos y afectar nuestra vista. No entrecierre los ojos ante pantallas pequeñas para hacer un trabajo que sería mejor hacer en un computador portátil de pantalla más grande. Reduzca la luz azul en los dispositivos y haga uso de todas las demás funciones de accesibilidad útiles. Comience con ese resplandor de pantalla. Y también asegúrese de que el volumen no reviente sus tímpanos.

6. Tome el control del caos de la sobrecarga de información



Organice su teléfono, computador y tableta para que pueda usarlos de manera más eficiente. Algunas aplicaciones realmente lo ayudan a tomar las riendas de su vida y trabajar con más calma y eficacia. Las aplicaciones de seguimiento del tiempo miden cuánto tiempo pasa (perdiendo) en su pantalla: ¡prepárese para horrorizarse! Recuperamos el dominio sobre nuestros dispositivos digitales cuando nos volvemos más proactivos en su uso.

7. Siéntese bien cuando esté conectado digitalmente



Encorvarse sobre un teléfono o encorvarse sobre su computadora portátil dañará su cuello y su espalda. Siéntese derecho, estírese regularmente y haga ejercicio con frecuencia, sin su teléfono.

Pensando digitalmente



Estos siete consejos deberían ayudarle a recuperar un sentido de control sobre su vida digital. Para mí, se trata de dormir y despertarme mejor después de dejar mi teléfono abajo. Se trata de tener tiempo digital dedicado, planificado y momentos específicos cuando el teléfono no tiene cabida en lo que estoy haciendo.



Sin embargo, también se trata de disfrutar de estos milagros tecnológicos de una manera más satisfactoria y usarlos de manera más consciente. Me gusta pensar en mí mismo ahora como un ‘decisor’ digital y no solo otra víctima digital.

AUTOR: PAUL LEVY (*)

THE CONVERSATION (**)

​

(*) Científico social, autor del libro ‘Digital Inferno’, un libro práctico sobre dominio digital. Profesor titular e investigador en Innovación y Liderazgo Digital, Universidad de Brighton.



(**) The Conversation es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimiento académicos con el público.