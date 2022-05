Perder peso puede ser una tarea difícil. Hay que equilibrar una buena dieta con una práctica deportiva moderada.



Perder peso no es solo quemar calorías: es aprender a comer y a llevar una rutina saludable. El imaginario deseado por todos es poder perderlo sin necesidad de tener restricciones en la comida. Sin embargo, existen una serie de factores genéticos o ambientales que intervienen en este proceso y lo pueden hacer más llevadero o un poco más complejo.



Entre los factores que afectan a la velocidad con que se pierde peso es preciso afirmar que muchos de ellos se encuentran fuera del control individual. La clave entonces, será que cada quien aprenda a conocer su propio cuerpo para sacar el mayor provecho posible.



Además, hay que tener en cuenta que la pérdida de peso no es un proceso lineal. Algunas semanas se puede perder más, mientras que otras semanas puede perder menos o nada. Así que no hay que desanimarse si la pérdida de peso se ralentiza o se estanca durante algunos días.



Aunque la pérdida de peso puede ocurrir más rápido al comienzo de cualquier plan de adelgazamiento, los expertos recomiendan una pérdida de peso de 0,45 a 1,36 kg por semana, o alrededor del 1% del peso corporal. Este objetivo es una forma segura y sostenible de alcanzar la meta deseada.



A continuación algunos factores que intervienen en el proceso de adelgazar:



Género. La proporción de grasa corporal y masa muscular afecta la capacidad de una persona para perder peso. En este caso, las mujeres tienen más grasa que músculo en comparación a los hombres, es decir, tienen una tasa metabólica en reposo entre un 5% y un 10% más baja que el género contrario de la misma altura. De hecho, los hombres tienden a perder peso más rápido que las mujeres.



Edad. Uno de los muchos cambios corporales que ocurren con el envejecimiento son las alteraciones en la composición corporal y el metabolismo. Cuando las personas envejecen aumenta la grasa y disminuye la masa muscular. Este cambio, junto con otros factores como la disminución de las necesidades calóricas de los órganos principales, contribuye a una tasa metabólica en reposo más baja.



Déficit calórico. Según los expertos, para perder peso es fundamental crear un balance calórico negativo. La consecución de este déficit de calorías afectará el ritmo de pérdida de peso. Sin embargo, hay que asegurarse de no hacer que el déficit de calorías sea demasiado grande. De ser así, podría aumentar la probabilidad de perder peso en forma de masa muscular en lugar de grasa corporal, situación que no será favorable para la salud a largo plazo.



Horas de descanso. Se ha comprobado que la falta de sueño crónica puede dificultar significativamente la pérdida de peso y la velocidad a la que se pierden kilos. Se ha demostrado que solo una noche de privación del sueño aumenta el deseo de comer alimentos altos en calorías y pobres en nutrientes, como galletas, pasteles, bebidas azucaradas y patatas fritas.

