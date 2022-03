A pocos meses de terminar su gobierno, el presidente Iván Duque, en compañía del ministro de Salud, Fernando Ruiz, entregó un balance sobre la política Acuerdo de Punto Final, la cual buscaba sanear las deudas históricas del sector salud. De acuerdo con el mandatario, actualmente esta estrategia cuenta con un avance del 84 por ciento y se espera que en agosto se complete el cien por ciento.



Cabe mencionar que esta política se empezó a implementar en julio de 2019 y, según el anuncio del presidente, a 31 de diciembre de 2021 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) giró a prestadores, proveedores y EPS un total de $6,1 billones de pesos.



De este modo, 1.597 prestadores y proveedores han sido beneficiarios de estos giros, y del total de IPS beneficiadas, 403 son prestadores públicos, lo que ha aliviado la situación financiera de los hospitales públicos, los entes territoriales y las EPS del régimen subsidiado.

Según el ministro Ruiz, “esta es la más importante de todas las acciones para lograr una estabilidad en el futuro del sistema de salud”. Y agregó que hoy en día es una realidad la promesa de Gobierno de girar $ 7,3 billones, adicionales a los recursos corrientes del sistema de salud para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiados por la UPC del régimen contributivo.



“En cuanto a las deudas por servicios no financiados con UPC del Régimen Subsidiado a cargo de las entidades territoriales, este Gobierno también ha contribuido en su saneamiento, es así como de $1,6 billones de deuda reportada por este concepto en los estados financieros, a la fecha se han reconocido y pagado 1,3 billones, de los cuales $858.516 han sido cofinanciados con recursos de la Nación y $441.659 con fuentes territoriales”, puntualizó el jefe de la cartera de Salud en un evento en el que hicieron presencia los actores del sector.



Asimismo, el ministro de Salud recordó a los actores involucrados que es muy importante la clarificación de cuentas entre EPS e IPS y aseguró: “Hemos tenido un incremento de gasto en salud, y a final del año pasado se hizo un esfuerzo para ampliar la UPC y el PBS, llegando al 90 por ciento de los medicamentos y 97 por ciento en procedimientos”.

Esto nos permitió afrontar los costos de operación de

las nuevas camas UCI y el aumento

de los servicios

para afrontar

la pandemia FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el presidente Duque aseguró que “un sistema de salud debe ser sostenible y debe fortalecerse de manera constante”, por lo que tras presentar los avances en esta materia el ministro Ruiz se comprometió a entregar en agosto próximo recursos para cerrar el Acuerdo de Punto Final.



La pandemia, una de las crisis más agudas de salud de los últimos años, se convirtió en un reto para los sistemas de salud de todo el mundo, razón por la cual el presidente Duque se refirió a los logros del Plan Nacional de Vacunación, cuyas cifras ascienden al 83 por ciento de la población con al menos una dosis de la vacuna contra covid-19 y cerca del 70 por ciento con el esquema completo.



“Esa es una demostración de la interacción de todas las líneas del sistema de salud, públicos y privados, pero también de que pudimos duplicar las camas de UCI, ampliar las redes de laboratorio y tener mecanismos para la capacidad de respuesta”, precisó Duque, quien también destacó que la ley de vacunas permitió poner la primera piedra de la planta de producción de biológicos en el país.

Deudas históricas

Olga Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), afirma que, en efecto, los recursos se han destinado tanto a la red tanto pública como privada. No obstante, enfatiza Zuluaga, aún hay unos recursos que están pendientes y que se espera que a finales de mayo se cumpla el compromiso del presidente Duque.



Por su parte, Mauricio Rubio, presidente ejecutivo del Hospital Universitario Méderi, menciona que al cumplir con los compromisos con empleados y proveedores, esto a su vez propició que pudieran atender la pandemia con los recursos suficientes. “El Acuerdo de Punto Final fue beneficioso y tuvo aún más valor por el momento en que se dio”, dijo.

La pandemia ha significado uno de los mayores retos para el sistema de salud en todo el mundo. Hospitales coinciden que el Acuerdo de Punto Final contribuyó a afrontar el incremento de gastos. Foto: Mauricio Moreno

Para Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe, lo que más se destaca de esta política es la organización de recobros a través de una herramienta que da transparencia a las facturas y los pagos. “Es un logro que no solo permite mejorar el proceso hoy, sino que permitirá mantenerlo en el futuro”, resaltó.



“Por fin vamos a tener algo que llevamos esperando años en el país y es la depuración de la cartera, la agilidad financiera y administrativa nos ha permitido también depurar las cuentas”, manifestó al respecto Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio.



David Bustamante, líder de auditorías médicas del Hospital General de Medellín, afirmó: “Era una deuda histórica, esto nos permitió afrontar los costos de nuevas camas UCI y los costos del crecimiento de servicios y talento humano para afrontar la pandemia”.





UNIDAD DE SALUD

