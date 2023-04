Este 18 de abril, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó al Servizo Galego de Saúde indemnizar a la familia de una mujer que murió tras un mal diagnóstico médico.

Según informó el medio El Español, la decisión se dio luego de que investigaran por negligencia médica, teniendo en cuenta que a la mujer gallega de 56 años le diagnosticaron una lumbalgia pero cuando falleció, en la autopsia, le descubrieron un cáncer de pulmón que ya había hecho metástasis en varios órganos.



Ahora el Sergas, Servizo Galego de Saúde, deberá indemnizar a la familia con 20 mil euros: 10.000 euros para el viudo y 5 mil para cada hijo, además de los intereses de los últimos siete años, según lo indica la sentencia a la que tuvo acceso El Español.

La mujer acudió por primera vez al médico en julio de 2015, quejándose por dolor lumbar, por lo que le diagnosticaron lumbalgia y le dieron analgésicos y antiinflamatorios. Sin embargo, estos no fueron efectivos y la española volvió a visitar al médico en varias ocasiones.

Facebook Twitter Linkedin

Le diagnosticaron lumbalgia y le dieron analgésicos y antiinflamatorios, pero tenía cáncer de pulmón. Foto: iStock

(Puede leer: Consternación por rapto de bebé: se la quitaron de brazos a su mamá de 13 años).

Entre estos, visitó el Complejo Hospitalario de Vigo, una institución pública de la ciudad de Vigo, en donde le hicieron una radiografía de tórax y “no hallaron lesiones serias en el sistema óseo de la mujer”, explicó el citado medio.



A la gallega no se le habrían practicado más pruebas radiológicas. Luego, acudió con el traumatólogo, el especialista le diagnosticó discopatía y le recetó nueva medicación.



En total, habría visitado al médico 26 veces, entre visitas a especialistas y al servicio de urgencias. Finalmente, falleció pocos meses después, en septiembre de 2015, en su casa.

(Además: Mujer investigó la violación a su madre discapacitada; identificó a su padre).

Por otra parte, los peritos de ambas partes discutían si la lumbalgia era o no consecuencia del tumor, pero en la autopsia no se determinó si era así. También, se dijo que, así se hubiera descubierto el cáncer cuando la mujer visitó la clínica por primera vez, este ya estaba en un estado muy avanzado y eso complicaba que se le garantizara la salud de la persona.



Sin embargo, el Alto Tribunal concluyó negligencia, dado que el Sergas no le había practicado los exámenes necesarios a la ciudadana para hacer un diagnóstico más acertado: “Debieron haber llevado a completar el estudio con otras técnicas más precisas, como pudiera ser un tac, para descartar otras patologías”.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO