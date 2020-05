Van 822 muertes por covid-19 en Colombia; contagios ya son 25.366

El Ministerio de Salud confirmó este jueves 19 muertes más en Colombia por covid-19. Con esta actualización, la cifra de fallecimientos en el país asciende a 822, mientras que la de casos confirmados llegó a 25.366.



Según informó el Minsalud, en las últimas 24 horas se procesaron 12.150 pruebas, de las cuales 1.268 dieron positivo, el número más alto de casos detectados en un solo día.



Los nuevos pacientes están en las siguientes ciudades y departamentos: Bogotá (491), Valle (139), Cartagena (131), Barranquilla (84), Cundinamarca (82),Atlántico (78), Antioquia (48), Nariño (42), Chocó (42), Amazonas (38), Bolívar (16), Cesar (14), Cauca (10), Tolima (9), Santa Marta (7), Guainía (6),Córdoba (5), Sucre (5),Huila (5), Norte de Santander (4), Boyacá (4), La Guajira (2), Magdalena (2), Risaralda (1), Meta (1),Santander (1) y Caldas (1).



A nivel mundial, el nuevo coronavirus ha dejado 5'656.614 personas contagiadas, 355.355 muertes y 2'389.056 pacientes recuperados.



Respecto a los 19 muertos registrados hoy en Colombia, el Ministerio de Salud reveló la siguiente información:



- Un hombre de 54 años en Cartagena con hipertensión, diabetes, enfermedad renal y obesidad.

-Un hombre de 42 años en Mosquera, Nariño, con obesidad.

-Una mujer de 59 años en Buenaventura, también con obesidad

-Una mujer de 75 años en Cartagena con hipertensión, anemia severa y desnutrición

-Una mujer de 82 años en Cartagena con hipertensión y diabetes

-Una mujer de 30 años en Cartagena sin comorbilidades

-Un hombre de 58 años en Leticia con diabetes

-Una mujer de 79 años en Tumaco con hipertensión y diabetes

-Un hombre de 63 años en Barranquilla con comorbilidades en estudio

-Un hombre de 56 años en Cartagena con comorbilidades en estudio

-Una mujer de 78 años en Cartagena con enfermedad renal y alzheimer

-Una mujer de 90 años en Villanueva, Bolívar, con hipertensión y diabetes

-Un hombre de 52 años en Cartagena con obesidad

-Una mujer de 70 años en Cali con enfermedad cardiovascular

-Un hombre de 89 años en Tasco, Boyacá, con hipertensión, enfermedad cerebrovascular y epoc

-Un hombre de 45 años en Leticia con comorbilidades en estudio

-Un hombre de 85 años en Bogotá con enfermedad cerebrovascular

-Una mujer de 86 años en Cali con Epoc y asma

-Un hombre de 67 años en Bogotá con Epoc, diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial

Preguntas frecuentes sobre la enfermedad por coronavirus (covid-19)

¿Cuáles son los síntomas de la covid-19?



De acuerdo con la OMS, los síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.



Sin embargo, la OMS advierte que estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas, de hecho, solo presentan síntomas muy leves.



¿Qué debe hacer si tiene síntomas?

​

Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. La OMS recomienda quedarse en casa, aislarse y vigilar sus síntomas.



¿En qué casos se debe buscar atención médica?



Busque atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Comuníquese con las líneas de atención en su ciudad.



¿De qué formas se contagia?

​

Como el virus afecta las vías respiratorias, todas las secreciones que vengan de allí pueden trasmitirlo a otra persona. El estornudo, la tos, las flemas y las que se quedan en las manos y en las superficies húmedas pueden contenerlo y pasarlo a otra persona de manera directa. Según la OMS, el periodo de incubación (tiempo entre ‎la infección y la aparición de los síntomas) varía ‎entre 1 y 12 días.



¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado?



La medida más efectiva para prevenir la covid-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50 % el riesgo de contraer el virus. De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como:



- Evitar el contacto cercano con personas enfermas

- Al estornudar, cubrirse con la parte interna del codo

- Si tiene síntomas de resfriado, quédese en casa y use tapabocas

- Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente

- Ventile su casa



