Actividad física: ¿por qué practicarla ayuda a enfrentar la depresión?

Cuando una persona sufre de depresión, lo último en lo que seguramente quiere pensar es en ejercitarse.



Sin embargo, esta puede ser una buena opción para eliminar la depresión y otros problemas de salud mental que aquejan a miles de personas.



De acuerdo con la Clínica Mayo, el ejercicio puede ayudar a mejorar la hipertensión arterial, diabetes y artitris.



Así mismo, puede contribuir en la mejora del estado de ánimo y reducir los episodios de ansiedad, además que puede ayudar a que reaparezca la depresión.

Según el portal en mención, el hacer ejercicio puede ayudarle a quien tiene depresión o ansiedad en lo siguiente:



Hace liberar endorfinas: las llamadas hormonas de la felicidad, son sustancias cerebrales que pueden causar sensación de bienestar. Ganar confianza: el alcanzar pequeñas metas en el ejercicio, le puede ayudar a ganar confianza en sí mismo. Enfrentar los problemas saludablemente: una estrategia para ayudarle con la depresión es afrontarlo es hacer algo positivo contra el problema. Esperar a que las cosas se mejoren por sí solas no es la solución.

No solamente el asistir a un gimnasio pueden contribuir a mejorar su estado de ánimo, también, opte por realizar ejercicios sin complicaciones como caminatas, paseo con la mascota si la tiene, trotar, labores en el hogar, jugar baloncesto y otro tipo de actividades recreativas.



Cualquier actividad que aumente su frecuencia cardiaca serán los adecuados, hasta los más simples, como lavar el carro, doblar ropa, botar las cosas que no le sirvan, hacer jardinería o dar una vuelta por el barrio.



En cuanto al tiempo que puede ejercitarse, la Clínica Mayo recomienda que realice al menos 30 minutos de tres a cinco días a la semana, o incluso puede hacer de 10 a 15 minutos diarios y no hacer todas las actividades en una sola vez, sino variar en los días.

