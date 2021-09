Elegir sus propios objetivos de ejercicio marca la diferencia

Cuando las personas se fijan sus propios objetivos de ejercicio y los ponen en práctica inmediatamente es más probable que se produzcan cambios positivos duraderos, según un nuevo estudio de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) publicado en la revista médica JAMA Cardiology. Los resultados son especialmente importantes porque se encontraron entre una población desatendida que corre un riesgo especialmente alto de padecer o desarrollar afecciones cardíacas.



El autor principal Mitesh Patel, profesor asociado de Medicina en Penn y vicepresidente de Transformación Clínica en Ascensión, explica: “La mayoría de los programas de cambio de comportamiento implican el establecimiento de objetivos, pero se desconoce la mejor manera de diseñar ese proceso. Nuestro ensayo clínico demostró que la actividad física aumentaba más cuando los pacientes elegían sus objetivos en lugar de que se les asignaran, y cuando los objetivos se iniciaban inmediatamente en lugar de empezar por debajo y aumentar gradualmente con el tiempo. Estos hallazgos son especialmente importantes porque los pacientes procedían de barrios de bajos ingresos y pueden enfrentarse a una serie de retos para alcanzar los objetivos de salud”.



Este estudio incorporó a 500 pacientes de barrios de bajos ingresos cuyos participantes tenían una enfermedad cardiovascular o se evaluó que tenían un riesgo cercano al diez por ciento de desarrollar una en una década. Estos pacientes de alto riesgo se beneficiarían enormemente de un aumento de la actividad física.



El trabajo anterior de Patel en la Penn Medicine Nudge Unit se centraba a menudo en el uso de la gamificación, un concepto utilizado para crear un cambio de comportamiento convirtiéndolo en un juego. El trabajo solía probar si jugar a un juego unido a objetivos de actividad física podía suponer un aumento significativo frente a no jugar, o entre diferentes versiones de un juego.



Cada participante recibió un rastreador de pasos portátil que registraba su recuento de pasos diarios a través de la plataforma Way to Health de Penn. Pero lo que diferencia a este estudio de muchos de sus predecesores es que los principales resultados de la investigación se referían menos a la participación en los juegos en sí y más a la forma en que se establecían los objetivos, así como al momento en que se animaba a los participantes a perseguirlos.



Una vez que todos los participantes recibieron su contador de pasos portátil, se les dio una o dos semanas para que se acostumbraran a él. Este período de tiempo también funcionó como un período de referencia para el recuento de pasos diarios de todos los participantes antes de la intervención. Después, los participantes fueron asignados aleatoriamente al grupo de control, que no tenía objetivos de pasos ni juegos, o a uno de los grupos de juegos con objetivos.



Los participantes del grupo con juegos también fueron asignados al azar a otros dos grupos. Uno de ellos determinó si tendrían que participar en su objetivo de pasos, o si simplemente se les asignaría uno estándar. La segunda decidía si cada participante empezaría a trabajar de inmediato para alcanzar sus objetivos (durante las 16 semanas de intervención) o si lo haría de forma gradual, con pequeños aumentos de los objetivos, hasta que los objetivos completos comenzaran en la novena semana.



Tras analizar los resultados, los investigadores observaron que el único grupo de participantes que logró un aumento significativo de la actividad fue el que eligió sus propios objetivos y empezó inmediatamente. Ellos tuvieron el mayor aumento medio de sus pasos en comparación con el grupo sin objetivos, aproximadamente 1.384 pasos al día. Y, además del recuento de pasos en bruto, el estudio también midió los períodos de actividad sostenida y elevada, que supusieron un aumento medio de 4,1 minutos diarios.



Comparativamente, los que se asignaron sus objetivos o tuvieron objetivos completos retrasados durante la mitad de la intervención solo aumentaron sus pasos diarios por encima de la media del grupo de control entre 500 y 600 pasos.

Los individuos que seleccionan sus propios objetivos tienen más probabilidades de estar intrínsecamente motivados para cumplirlos

TWITTER

El doctor Kevin Volpp, director del Centro de Incentivos de Salud y Economía del Comportamiento, afirma que “los individuos que seleccionan sus propios objetivos tienen más probabilidades de estar intrínsecamente motivados para cumplirlos. Sienten que el objetivo es suyo y esto probablemente permite un mayor compromiso”.



El estudio no terminó cuando los investigadores apagaron los juegos. Los participantes conservaron sus rastreadores de actividad, y en las ocho semanas siguientes a la intervención el grupo que eligió sus objetivos y empezó inmediatamente mantuvo su progreso. De hecho, lograron casi la misma media de pasos, solo tres menos que durante los juegos activos.



“Es emocionante ver que el grupo que aumentó sus niveles de actividad en más pasos mantuvo esos niveles durante el seguimiento. Esto indica que la gamificación con objetivos autoelegidos e inmediatos ayudó a estos pacientes a formar un nuevo hábito”, comenta Patel.



Muchos programas ofrecen incentivos para aumentar la actividad física. Pero estos objetivos suelen ser bastante estáticos y se asignan basándose en números redondos.



Patel, Volpp y sus colegas creen que esta investigación sugiere que ajustar la fijación de objetivos en estos programas puede tener un impacto significativo. Y si estos ajustes conducen a ganancias entre las personas con menores ingresos, a las que las enfermedades cardiovasculares matan con tasas un 76 por ciento más altas, eso podría ser particularmente importante.

“El establecimiento de objetivos es un elemento fundamental de casi todos los programas de actividad física, ya sea a través de una aplicación de teléfono inteligente o en un programa de bienestar en el lugar de trabajo. Nuestros hallazgos revelan un enfoque sencillo que podría utilizarse para mejorar el impacto de estos programas y la salud de sus pacientes”, concluye Volpp.



EUROPA PRESS