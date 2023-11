Mientras no exista concepto fiscal, debe suspenderse debate de reforma de salud: ACSC

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), entidad científica que agrupa a 69 especialidades médicas del país, solicitó esta semana al Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicar ante el Congreso de la República el análisis completo de viabilidad fiscal sobre el proyecto de ley de reforma a la salud, como condición para continuar con los debates que se llevan a cabo en la plenaria de la Cámara.



(Lea también: Reforma de la salud: nuevamente, se suspende el debate por falta de 'quorum')

La presidente de la ACSC, Dora Bernal, señaló que, aunque el Ministro Ricardo Bonilla en recientes intervenciones sostuvo que el proyecto ya cuenta con el aval fiscal, que no es obligatorio haberlo entregado, y en última instancia radicará un concepto parcial hasta tanto se termine el trámite legislativo.

“En aras de la transparencia y la garantía de un debate amplio y sustentado de información técnica, creemos que la sociedad colombiana tiene derecho a conocer este análisis y el aval fiscal, mucho más si ya está listo. No puede ser parcial por cuanto el sistema planteado en el Proyecto de Ley 339 no se encuentra fragmentado, es integrado como así se ha presentado desde su radicación”, señaló Bernal.

Facebook Twitter Linkedin

Por ahora, la reforma de la salud sigue estancada en la Cámara de Representantes. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

(Lea también: Presidente Petro pide que no se apruebe polémico artículo 42 de la reforma de salud)

El gremio médico aunque reconoce que el Artículo 7 de la Ley 807 de 2005 permite al Ministerio de Hacienda conceptuar en cualquier tiempo sobre la consistencia del impacto fiscal de los proyectos de ley, recuerda que el texto inicialmente presentado ha sido modificado tanto en el primero como en el segundo debate, razón por la cual, de acuerdo con Dora Bernal, “por la integralidad normativa, esta norma no permite conceptos parciales como pretende el señor Ministro de Hacienda y en gracia de discusión, así lo permitiera, es imperioso conocer el análisis total del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda, en la medida que sin ese elemento de juicio, los integrantes de la Cámara de Representantes no tienen la información necesaria para discutir sobre la conveniencia o no de la reforma, y por ende ver la sostenibilidad fiscal de la propuesta”.

El requerimiento hecho al Ministerio se hace aún más relevante de cara a la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de algunos artículos de la Ley 2277 del 2022 correspondiente a la Reforma Tributaria, que impactará el recaudo que tenía previsto el gobierno Nacional y con el cual se financia, en parte, el Sistema General de Seguridad Social.

Ante la posibilidad de que el Congreso continúe con el trámite sin el concepto, atendiendo a las voces de la Corte Constitucional en su Sentencia C-502 de 2007, la ACSC advirtió enfáticamente que la incidencia fiscal de los proyectos de ley “es una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda”, a quien a su vez, le corresponde de manera obligatoria intervenir en el proceso legislativo y evidenciar la existencia o no de estimativos erróneos de impacto fiscal.

(Lea también: Reforma de la salud: en lugar de atraer al uribismo, Gobierno alejó a los ‘verdes’)

Así, la ACSC consideró imperativo que el Ministerio de Hacienda no solo dé a conocer el concepto ya solicitado, sino que, complementario a ello, evidencie la existencia o no de estimativos erróneos de impacto fiscal, tanto ante el Congreso de la República como a los colombianos.

"La presentación a tiempo de los estudios que afirman que sí están asegurados los recursos para la implementación de la reforma o la intervención del Ministerio de Hacienda, podría zanjar desacuerdos y permitir el avance en las sesiones que se vienen realizando, especialmente cuando se pretende una reforma estructural del sistema de salud que evidentemente requiere recursos nuevos y no una simple redistribución de los existentes", señaló la ACSC a través de un comunicado.

Y agregaron que: "El país está afrontando un desfinanciamiento en las condiciones actuales en temas que no son del resorte de las EPS, como por ejemplo los asuntos que deben cubrirse fuera del plan de beneficios en salud, cuyos recursos son responsabilidad del Estado".

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET