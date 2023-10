Acné quístico: ¿Qué factores agravan esta condición y recomendaciones de expertos?

El acné quístico es una condición de la piel que afecta a millones de personas en todo el mundo. De manera recurrente, es más que una simple preocupación estética, ya que puede tener repercusiones físicas y emocionales significativas en quienes lo padecen. Según Repositorio Institucional de la Universidad del Norte, "el acné es la enfermedad de la piel con mayor frecuencia a nivel mundial: en la población general se presenta en el 54% de las mujeres y en el 40% de los hombres".



Siga leyendo: (Cuide su boca: afecciones bucodentales afectan la salud en general).

El acné quístico no es una afección limitada a una región en particular. Se presenta en todo el mundo y afecta a personas de diferentes edades y etnias. Sin embargo, la prevalencia puede variar según factores genéticos y ambientales. La atención médica y la disponibilidad de tratamientos varían en todo el mundo, lo que puede influir en la calidad de vida de quienes padecen esta afección.



La Clínica Mayo establece que "el acné quístico es una forma grave de acné que se caracteriza por la aparición de nódulos inflamatorios profundos y dolorosos, lesiones quísticas llenas de pus y abscesos". En comparación del acné común, este causa lesiones más profundas en la piel y suele ser más persistentes los síntomas.

Los síntomas de acné quístico que puede padecer una persona suelen ser:

Lesiones quísticas llenas de pus.

Nódulos inflamatorios profundos.

Abscesos.

Dolor intenso en las áreas afectadas.

Facebook Twitter Linkedin

La revisión de un dermatólogo es esencial para recibir un tratamiento adecuado. Foto: iStock

El diagnóstico se realiza generalmente por un dermatólogo, quien examinará la piel y puede recomendar pruebas adicionales si es necesario para descartar otras afecciones cutáneas.

Causas

La Dra. Pérez Hortet, especialista en Dermatología de Top Doctors plantea que "lo que suele ocurrir es que hay una hipersecreción sebácea, es decir, un exceso de la producción de grasa por las glándulas sebáceas, a lo que se suele asociar una obstrucción del folículo y fenómenos de sobre infección, e inflamación periglandular al rededor de la glándula".



Las causas no son exactas, pero según los estudios médicos pueden estar asociadas en mayor medida a factores genéticos, factores hormonales, junto con el estrés, el uso de ciertos medicamentos, uso de cosméticos inapropiados, entre otros factores.



Lea también: (¿Cuáles son los riesgos que tiene para la piel no usar maquillaje de calidad?).

Facebook Twitter Linkedin

Es normal que el acné se presente en la adolescencia, pero puede afectar a personas de todas las edades. Foto: iStock

La Clínica Mayo también señala cuatro factores que inciden en la presentación de esta enfermedad:

Excesiva producción del cuerpo de grasa.

Bacterias.

Inflamaciones cutáneas.

Folículos obstruidos por materia grasa y células muertas de la piel.

Tratamiento

La dermatóloga Pérez subraya que, "el tratamiento del acné se puede realizar con tratamientos tópicos y con tratamientos orales".



Entre los principales que se pueden usar para contrarrestar la enfermedad están:

Procedimientos dermatológicos: El especialista médico puede hacer el drenaje de quistes o la terapia con láser para tratar cicatrices.

Anticonceptivos orales: En mujeres, los anticonceptivos orales pueden ayudar a regular algunas hormonas responsables del acné.

Medicamentos Tópicos: El uso de geles o cremas con ingredientes como el ácido salicílico o el peróxido de benzoílo.

Isotretinoína: Un medicamento oral muy efectivo pero con efectos secundarios significativos, solo recetado en casos graves.

Otras repercusiones en los pacientes

El acné quístico puede tener un profundo impacto en la calidad de vida de quienes lo padecen. Según la Clínica Renacer, "no tratar el acné a tiempo traerá como consecuencia las marcas o cicatrices en la piel, estas marcas no solo se convierten en un problema estético, sino que para muchas personas se traducen en problemas psicológicos".



Es importante el pronto diagnóstico y tratamiento para no tener riesgos futuros, igualmente, el cuidado de la piel es otro de los factores que se deben tener en cuenta.



Según la doctora Perez "se debe evitar manipular las lesiones cutáneas, y el uso de cosméticos inadecuados". Junto con mantener una dieta alimenticia saludable con bajos niveles de grasa.

Más noticias aquí